Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ καθώς στη δημοσιότητα έρχονται και άλλες καταγγελίες πως δεν τηρούσε τα πρωτόκολλα ασφαλείας στο Πεντάγωνο.

Αρμόδιες πηγές αποκάλυψαν στο Associated Press πως είχε εγκαταστήσει μια μη ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο, στο γραφείο του στο Πεντάγωνο, ώστε να μπορεί να παρακάμπτει τα κυβερνητικά πρωτόκολλα ασφαλείας και να χρησιμοποιεί την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal στον προσωπικό του υπολογιστή.

Το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ παρέκαμψε τα φίλτρα ασφαλείας του Πενταγώνου για να συνδεθεί στο διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο, εγείρει ανησυχίες πως ευαίσθητες αμυντικές πληροφορίες θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο πιθανής πειρατείας ή παρακολούθησης.

Πηγές δήλωσαν στο AP ότι κατά καιρούς υπήρχαν τρεις υπολογιστές γύρω από το γραφείο του Χέγκσεθ - ένας προσωπικός υπολογιστής, ένας άλλος για διαβαθμισμένες πληροφορίες και ένας τρίτος για ευαίσθητες αμυντικές πληροφορίες. Επειδή οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι ευάλωτες σε κατασκοπευτικό λογισμικό, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα στο γραφείο του υπουργού Άμυνας.

Ο Σιν Παρνέλ, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, διέψευσε τις αναφορές αυτές λέγοντας πως: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο υπουργός δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ και δεν χρησιμοποιεί επί του παρόντος το Signal στον κυβερνητικό του υπολογιστή».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι New York Times αποκάλυψαν πως ο υπουργός Άμυνας είχε μοιραστεί ευαίσθητες επιχειρησιακές πληροφορίες σχετικά με τα πλήγματα κατά των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη σε μια ιδιωτική ομαδική συνομιλία Signal, που είχε δημιουργήσει ο ίδιος για να επικοινωνεί με τη σύζυγο, τον αδελφό, τον προσωπικό του δικηγόρο και 9 συνεργάτες του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.