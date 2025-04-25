Έντονη ενόχληση έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η πρωτοβουλία της Ελλάδας να παρουσιάσει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της χώρας, με τον υπουργό Εξωτερικό της γείτονος να ξεκαθαρίζει ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ο Χακάν Φιντάν διαμήνυσε ότι η Άγκυρα θα στείλει δικό της χάρτη στον ΟΗΕ, θεωρώντας ότι στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της.

«Προστατεύουμε μέχρι τέλους τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας:

«Το 2020, καταγράψαμε τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών και ο ισχυρισμός ότι πραγματοποιήθηκαν γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα μας είναι αναληθή… Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις εντός της υφαλοκρηπίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συνεχίζοντας ο Χακάν Φιντάν, τόνισε: «Τέλος, έχουμε ετοιμάσει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό μας σε σχέση με το Αιγαίο Πέλαγος και θα τον παρουσιάσουμε στους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι ήδη γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα μονομερές βήμα ή τετελεσμένο γεγονός στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

