Ο Βρετανός διαπραγματευτής με την Ευρώπη αποκλείει η χώρα του να επανενταχθεί στην ΕΕ

Η Βρετανία δεν θα επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον, εκτιμά ο Βρετανός διαπραγματευτής για την ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρώπη.
Ο Νικ Τόμας-Σάιμοντς σημείωσε πως δεν βλέπει την επανένταξη στην ΕΕ για όσο ζει, παρ΄ότι και ο ίδιος έχει συμβάλλει στο να αναδιαμορφωθούν οι σχέσεις τους.
Όπως τόνισε στον Guardian, στόχος του είναι «να οικοδομήσω αυτή τη νέα στρατηγική συνεργασία».
Τα σχόλια του Τόμας-Σάιμοντς υπογραμμίζουν την άποψη που επικρατεί στους ανώτερους κυβερνητικούς κύκλους ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτός συζήτησης διαπαντός, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει αλλάξει η ΕΕ μετά την αποχώρηση της Βρετανίας.
Ωστόσο, όταν του ζητήθηκε να κάνει μια παρόμοια πρόβλεψη σχετικά με την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση ή στην ενιαία αγορά – κάτι που, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου – ο Τόμας-Σάιμοντς αρνήθηκε να το κάνει.
Το μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος για το 2024 δεν προβλέπει την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση ή την ενιαία αγορά, αλλά το κόμμα δεν έχει αναλάβει τέτοια δέσμευση πέραν των επόμενων εκλογών.
Ο Τόμας-Σάιμοντς είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, πέρασε το πρώτο έτος της θητείας του ταξιδεύοντας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς διαπραγματευόταν τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας-πλαισίου για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.
