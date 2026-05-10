Σχεδόν έναν μήνα αφότου πέθανε ο πρώτος επιβάτης από τον χανταϊό πάνω στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το πλοίο έφτασε επιτέλους την Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά.

Οι αρχές είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την υποδοχή του πλοίου στο λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει μια σχολαστική επιχείρηση για την αποβίβαση και των επαναπατρισμό των περισσότερων από 100 επιβατών.

Η επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Σε πρώτη φάση, δεν θα επιτραπεί στο Hondius να προσεγγίσει την ακτή αλλά θα επιβληθεί περίμετρος ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου γύρω από το πλοίο καθώς πλησιάζει το νησί.

Μόλις φτάσει στο λιμάνι, θα αγκυροβολήσει στη θάλασσα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της απομόνωσής του.

Η σύνθετη επιχείρηση για την αποτροπή της εξάπλωσης του σπάνιου στελέχους των Άνδεων αυτού του ιού περιγράφεται από την υπουργό Υγείας της Ισπανίας ως «άνευ προηγουμένου».

Τα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι, μια βιομηχανική εγκατάσταση στα νότια της Τενερίφης, αυξήθηκαν αισθητά το Σάββατο. Η στρατιωτική αστυνομία και οι ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών της Ισπανίας έχουν στήσει μεγάλες σκηνές υποδοχής, ενώ η πρόσβαση στην προκυμαία είναι περιορισμένη.

Μόλις το Hondius οδηγηθεί στη θέση του, ιατρικές ομάδες θα επιβιβαστούν για να ελέγξουν όλους τους επιβαίνοντες για ενδείξεις του ιού. Οι τελευταίες αναφορές λένε ότι κανείς άλλος δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Στη συνέχεια, οι άνθρωποι θα χωριστούν σε ομάδες ανά εθνικότητα και θα μεταφερθούν στην ακτή με μικρά σκάφη. Έως τότε, ναυλωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να βρίσκονται στον διάδρομο του τοπικού αεροδρομίου, έτοιμα να τους επαναπατρίσουν.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ στέλνουν αεροσκάφη. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης αεροσκάφη με ιατρικό εξοπλισμό, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να μεταφερθεί σε απομόνωση.

Οι Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη, όπου θα υποβληθούν σε υποχρεωτική καραντίνα στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια. Η πλήρης απομόνωση θα ήταν εξαντλητική -ο ιός έχει περίοδο επώασης έως και εννέα εβδομάδες- και δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα τεθούν σε καραντίνα οι άνθρωποι στην Ισπανία ή αλλού.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην Τενερίφη για να επιβλέψει την αποβίβαση, επαίνεσε τις αρχές για τη «ισχυρή και αποτελεσματική αντίδρασή» τους σε αυτή την επιδημική έξαρση.

Η έξαρση έχει συνδεθεί με χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής, δημοφιλή στους παρατηρητές πουλιών. Ο ιός μεταδίδεται εκεί από τρωκτικά και είναι σπάνιο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν πεθάνει.

Έτσι, ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τους ανήσυχους Ισπανούς να εμπιστευθούν όσους είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση.

«Η ανησυχία σας είναι θεμιτή, λόγω της εμπειρίας της Covid: εκείνο το τραύμα βρίσκεται ακόμη στο μυαλό μας», αναγνώρισε. Πρόσθεσε όμως ότι ο κίνδυνος ευρύτερης μετάδοσης τώρα είναι χαμηλός «λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ιός και λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει προετοιμαστεί η ισπανική κυβέρνηση για να αποφύγει οποιοδήποτε πρόβλημα».

Δεν θα αποβιβαστούν όλοι από το Hondius στην Τενερίφη: περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν πάνω στο πλοίο για να επιστρέψουν το κρουαζιερόπλοιο στην Ολλανδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.