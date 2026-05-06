Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε την υποστήριξή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, χαρακτηρίζοντας την ισραηλινή εισβολή ως «αναγκαία», προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι άμαχοι δεν πρέπει να επωμιστούν το κύριο βάρος των μαχών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Βάντεφουλ, φιλοξενώντας τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκίντεον Σάαρ, στο Βερολίνο την Τρίτη, δήλωσε ότι «το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να βρίσκεται εκεί», αλλά προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί στον Λίβανο να γίνει θέατρο πολέμου όπου οι άμαχοι θα πληρώνουν το τίμημα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Μια νεότερη γενιά που μεγαλώνει ανάμεσα στα ερείπια των σπιτιών των γονιών της δεν θα κάνει το Ισραήλ ασφαλέστερο», πρόσθεσε ο Βάντεφουλ.

Ο Σάαρ υπερασπίστηκε τις συνεχιζόμενες μάχες και την εισβολή στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να καταστρέψει τη Χεζμπολάχ και λέγοντας ότι το Ισραήλ «δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στον Λίβανο», καθώς ο στρατός του καταστρέφει σπίτια σε όλο τον νότιο Λίβανο για να δημιουργήσει μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας.

Σχετικά με την κρίση στο Στενό του Ορμούζ, ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια της πλωτής οδού, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σημειώνοντας ότι «ο αποκλεισμός του Ιράν δείχνει πόσο ευάλωτες είναι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού».

Ο Βάντεφουλ μίλησε επίσης για τη Γάζα, λέγοντας ότι η δεινή θέση περισσότερων από 2 εκατομμυρίων ανθρώπων «δεν πρέπει να παραβλεφθεί» και επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Βερολίνου σε μια λύση δύο κρατών.

«Η φιλία μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας είναι πραγματικά εξαιρετική», έγραψε στη συνέχεια ο Βάντεφουλ στο X.

The friendship between Israel and Germany is truly exceptional and shall never be taken for granted. I am glad to welcome you to Berlin today, dear @gidonsaar. Amid regional challenges, our close and frank exchange is more important than ever. pic.twitter.com/x5W0vrbY3X — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 5, 2026

Πηγή: skai.gr

