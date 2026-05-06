Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 8 νεκροί από μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράν - Δείτε βίντεο

Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχτηκε στις φλόγες την Τρίτη λόγω εύφλεκτης επένδυσης του κτιρίου, σύμφωνα με τη δικαστική εφημερίδα του Ιράν, Mizan

Ιράν

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Arghavan στην πόλη Andisheh, δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχτηκε στις φλόγες την Τρίτη λόγω εύφλεκτης επένδυσης του κτιρίου, σύμφωνα με τη δικαστική εφημερίδα του Ιράν, Mizan.

Φωτιά

Photo Credits: IRNA

Βίντεο της πυρκαγιάς που κοινοποιήθηκαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων IRNA, έδειξαν το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες.

Ο ιρανικός ραδιοφωνικός σταθμός IRIB ανέφερε ότι έχει εκδοθεί εντολή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για το περιστατικό, καθώς και του κατασκευαστή ακινήτων.

Ταυτόχρονα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars που διαχειρίζεται το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), αναφέρει ότι το αίτιο της πυρκαγιάς είναι άγνωστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά εμπορικό κέντρο Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark