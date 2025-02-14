Ρούτε για Βανς: «Φιλοσοφική» η ομιλία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ – Η Ευρώπη να ενηλικιωθεί

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε την αμφιλεγόμενη ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την Παρασκευή «φιλοσοφική», προσθέτοντας ότι ο Βανς «τόνισε την ενότητα των ΗΠΑ και της Ευρώπης… και αναφέρθηκε στις κοινές μας αξίες της ελευθερίας του λόγου, της δημοκρατίας».



Ο Βανς κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι καταπνίγουν την ελευθερία του λόγου και αρνούνται να συνεργαστούν με ακροδεξιά κόμματα, μια σκληρή ομιλία την οποία ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Πηγή: skai.gr

Μιλώντας στο CNN ο Ρούτε είπε: «Ο αντιπρόεδρος κάνει μια πιο φιλοσοφική ομιλία εδώ, αλλά τόνισε πολύ την ενότητα των ΗΠΑ και της Ευρώπης ότι είμαστε πραγματικά μια οικογένεια και μάλιστα αναφέρθηκε στις κοινές μας αξίες της ελευθερίας του λόγου, της δημοκρατίας κ.λπ. και αυτές είναι αξίες που μας ενώνουν».Όσον αφορά τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε είπε στο CNN ότι κατανοεί τον «εκνευρισμό» των Ηνωμένων Πολιτειών για τις υψηλότερες δαπάνες τους για την άμυνα σε σχέση με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να «ενηλικιωθεί» και ναΣημειώνεται ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αυτή την εβδομάδα επανέλαβε την απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ τα μέλη του ΝΑΤΟ να ξοδεύουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.Ο Ρούτε συνέχισε λέγοντας ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι του εξέφρασαν την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό.«Μια τελική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να είναι μια ισχυρή συμφωνία… Μια αδύναμη συμφωνία για την Ουκρανία δεν θα έχει συνέπειες μόνο εδώ στην Ευρώπη και για τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ, αλλά και για την Κίνα, η οποία στη συνέχεια θα αποθρασυνθεί για να προχωρήσει σε ό,τι θέλει να κάνει», προειδοποίησε.

