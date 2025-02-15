Η Κίνα πιστεύει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας πρέπει να συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε χθες ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ευρώπης σε αυτές.

Μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Γουάνγκ δήλωσε ότι «ελπίζουμε πως όλα τα μέρη και οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες εν ευθέτω χρόνω».

«Η Κίνα βλέπει θετικά όλες τις προσπάθειες με στόχο την ειρήνη, συμπεριλαμβανομένης της όποιας συναίνεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες», ανέφερε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

«Καθώς ο πόλεμος γίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, είναι ακόμη πιο απαραίτητο για την Ευρώπη να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο για την ειρήνη, να αντιμετωπίσει από κοινού τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης, να βρει ένα ισορροπημένο, αποτελεσματικό και βιώσιμο πλαίσιο ασφάλειας και να επιτύχει μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη».

