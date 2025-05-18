Πορτογαλία: Προβάδισμα για το κυβερνών κόμμα Δημοκρατική Συμμαχία στις βουλευτικές εκλογές

Το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα Δημοκρατική Συμμαχία (AD) προηγείται στις πρώτες καταμετρήσεις των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στην Πορτογαλία, συγκεντρώνοντας άνω του 38% των ψήφων με καταμετρημένο πάνω από το 10% των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ωστόσο, οι πρώτες καταμετρήσεις θεωρούνται αναξιόπιστες, καθώς τα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από μικρούς δήμους, ενώ οι μεγάλες πόλεις όπως Λισαβόνα και το Πόρτο καταμετρώνται προς το τέλος.

Στις εκλογές του Μαρτίου 2024, η AD είχε κερδίσει με ποσοστό περίπου 29%, σχηματίζοντας κυβέρνηση μειοψηφίας που κατέρρευσε μέσα σε έναν χρόνο. Για να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 42% των ψήφων.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) ακολουθεί με λίγο πάνω από 23%, σχεδόν ισόπαλο με το ακροδεξιό Chega, που συγκεντρώνει 22,7%. Ο ηγέτης της AD, Λουίς Μοντενέγκρο, έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν θα συνεργαστεί με το Chega.

Το φιλελεύθερο κόμμα IL (Liberal Initiative), το οποίο ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πιθανό εταίρο σε περίπτωση συνεργασίας, λαμβάνει μόλις 3,1% των ψήφων έως τώρα.

Πηγή: skai.gr

