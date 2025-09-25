Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να σχολίασε, προς το τέλος της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι είχε «χορτάσει» από τα όμορφα πράγματα που του παρουσίαζαν, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Mirror. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να αστειεύτηκε πως, όταν ο Βασιλιάς πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, δεν σκοπεύει να τον περιφέρει σε διάφορα μνημεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mirror, ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής εκδήλωσης στο Τσέκερς, με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών του τεχνολογικού κλάδου. «Πέρασα υπέροχα, είδα τόσα πολλά ωραία πράγματα», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. «Πραγματικά, είδα πολλά. Με ξενάγησαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ και είδα πανέμορφα πράγματα. Με πήγαν στο Τσέκερς και είδα ξανά πανέμορφα πράγματα. Έχω δει κάθε μνημείο, και είναι όλα υπέροχα, αλλά τώρα πια χόρτασα».

Φέρεται στη συνέχεια να αστειεύτηκε ότι είπε στον Βασιλιά: «Ξέρεις κάτι; Θα παραθέσω ένα επίσημο δείπνο, μπορείς να έρθεις στις ΗΠΑ και δεν πρόκειται να σε σύρω στο μνημείο του Λίνκολν. Μπορείς απλώς να δειπνήσεις και μετά να πας για ύπνο».

Αντιδρώντας στο δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για θέματα πολιτισμού, Μαξ Γουίλκινσον, σχολίασε: «Μάλιστα, αυτή κι αν είναι ευγνωμοσύνη! Ίσως την επόμενη φορά θα έπρεπε να του προσφέρουμε μια ξενάγηση σε ένα τοπικό στούντιο τεχνητού μαυρίσματος και ένα Happy Meal».



