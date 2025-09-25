Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια τεράστια έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανικής περιοχής του Σουίντον στη νοτιοδυτική Αγγλία σήμανε συναγερμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν πολύωρη μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Δεκάδες τρομοκρατημένοι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν τεράστιο κρότο και ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 μ.μ. (τοπική ώρα) την Τετάρτη στέλνοντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού στον βραδινό ουρανό.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη προήλθε από μία από τις βιομηχανικές μονάδες, με αποτέλεσμα την εκκένωση της βιομηχανικής ζώνης και το κλείσιμο αρκετών κοντινών δρόμων.

Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε: «Οι πυροσβέστες εργάζονται για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και περαιτέρω ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν όταν τις έχουμε».

Στο μεταξύ, όσοι ζουν κοντά στην περιοχή καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά λόγω καπνού και πιθανών αναθυμιάσεων.



