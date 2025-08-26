Ο Τραμπ θέλει να αλλάξει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου - Γιατί άλλαξε η ονομασία το 1949

Του Andrew Jeong*

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα την επιθυμία του να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν μια «απίστευτη ιστορία νικών» στους πολέμους που διεξήχθησαν υπό την παλιά ονομασία.

«Το ονομάζουμε Υπουργείο Άμυνας, αλλά μεταξύ μας, νομίζω ότι θα αλλάξουμε το όνομα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-μιουνγκ στο Λευκό Οίκο.

Σε ξεχωριστή εκδήλωση στο Λευκό Οίκο την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει την αλλαγή ονόματος επειδή «θέλουμε άμυνα, αλλά θέλουμε και την επίθεση». Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αναφέρθηκε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ως «υπουργό πολέμου», λέγοντας ότι το όνομα του υπουργείου είχε αλλάξει εξαιτίας της πολιτικής ορθότητας.

Όμως, σύμφωνα με μελετητές εθνικής ασφάλειας και αρχεία της κυβέρνησης του προέδρου Χάρι Σ. Τρούμαν, δεν ισχύει αυτό. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, ο Τρούμαν οργάνωσε μια ευρεία αναδιοργάνωση του παλαιού Υπουργείου Πολέμου - το οποίο μετατράπηκε σε Υπουργείο Άμυνας το 1949 - με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην εθνική ασφάλεια και της συνοχής μεταξύ του Στρατού και του Ναυτικού, τα οποία υπάγονταν σε ανεξάρτητα υπουργεία.

«Το θέμα ήταν ο γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός για τη διαχείριση της δύναμης στο μέλλον, με πρωταρχικό στόχο την άμυνα και όχι τον πόλεμο ο οποίος θεωρούνταν επιθετική πράξη, μετά τις φρικαλεότητες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Krister Knapp, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σαιντ Λούις.

Αν και η εφημερίδα The Washington Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει πώς ή πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ονόματος, μια τέτοια κίνηση θα απαιτήσει πιθανώς ψήφισμα του Κογκρέσου, καθώς το Υπουργείο Άμυνας δημιουργήθηκε μέσω αυτού του κυβερνητικού οργάνου.

Ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ουάσινγκτον ίδρυσε το Υπουργείο Πολέμου το 1789. Το υπουργείο αυτό επόπτευε τον Στρατό, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών εποπτεύονταν από ένα ξεχωριστό Υπουργείο Ναυτικού που ιδρύθηκε το 1798. Αυτή η δομή παρέμεινε μέχρι το 1947, όταν ο Τρούμαν έλαβε την έγκριση του Κογκρέσου για τη δημιουργία ενός Εθνικού Ιδρύματος Άμυνας που θα εποπτεύει τον Στρατό, το Πολεμικό Ναυτικό και τη νεοσύστατη Πολεμική Αεροπορία. Το 1949, το Εθνικό Ίδρυμα Άμυνας μετατράπηκε στο σημερινό Υπουργείο Άμυνας.

Ο Τρούμαν είχε ανακοινώσει τα σχέδιά του για μια τέτοια νέα διοικητική δομή ήδη από τον Απρίλιο του 1946, όταν δήλωσε ότι ο πολιτικός του στόχος ήταν «η ενοποίηση όλων των ενόπλων δυνάμεών μας σε ένα ενιαίο υπουργείο».

«Η ενοποίηση δεν σημαίνει υποβάθμιση οποιουδήποτε κλάδου των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Τρούμαν σε ένα πλήθος στο Σικάγο, με το βλέμμα στην πιθανή αντίσταση των στρατηγών του Στρατού ή των ναυάρχων του Ναυτικού, οι οποίοι θεωρούσαν την πρότασή του ως απειλή για την παραδοσιακή αυτονομία των αντίστοιχων ενόπλων δυνάμεων.

«Δεν σημαίνει απώλεια ταυτότητας. Σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει η λέξη - ενοποίηση», συνέχισε ο Τρούμαν. «Σημαίνει συνοχή των καλύτερων στρατιωτικών ιδεών και πόρων μας, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Σημαίνει αξιοποίηση της εμπειρίας μας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για την ειρήνη στον κόσμο».

Ο σκεπτικισμός σχετικά με τη δημιουργία του Υπουργείου Άμυνας και οι ανησυχίες για την απώλεια αυτονομίας άλλων υπηρεσιών ξέσπασαν στο Πολεμικό Ναυτικό, σε ένα επεισόδιο γνωστό ως η «Εξέγερση των Ναυάρχων» του 1949. Ανώτεροι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και έφεδροι συνωμότησαν χωρίς επιτυχία για να ανατρέψουν τον υπουργό Άμυνας του Τρούμαν, Λούις Τζόνσον, τον οποίο θεωρούσαν εχθρικό προς το Πολεμικό Ναυτικό.

Η αναδιοργάνωση του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης από τον Τρούμαν εκείνη την εποχή – η οποία περιελάμβανε επίσης τη δημιουργία της CIA και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας – «έθεσε τα θεμέλια» για τη στρατηγική των ΗΠΑ κατά την αρχή του Ψυχρού Πολέμου, είπε ο Knapp. Αυτή η γενική στρατηγική είχε ως στόχο τον περιορισμό της Σοβιετικής Ρωσίας και άλλων αντιπάλων. «Η αποτροπή ήταν το νέο παιχνίδι», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει επιβλέψει τέσσερις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Στον πόλεμο της Κορέας (1950-53), διηύθυνε τις συμμαχικές δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι οποίες απώθησαν με επιτυχία την εισβολή της Βόρειας Κορέας, υποστηριζόμενης από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα, στη Νότια Κορέα. Από το 1965 έως το 1972, επέβλεψε τον πόλεμο του Βιετνάμ, ο οποίος οδήγησε στο θάνατο δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών. Στον Πόλεμο του Κόλπου την περίοδο 1990-91, το υπουργείο υπερασπίστηκε με επιτυχία το Κουβέιτ μετά την εισβολή του Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν. Στους πιο πρόσφατους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ανέλαβε συγκρούσεις που δεν περιλάμβαναν μάχες με συμβατικούς στρατιωτικούς εχθρούς, χωρίς ξεκάθαρα αποτελέσματα.

Υπό την ηγεσία του Υπουργείου Πολέμου, οι ΗΠΑ πολέμησαν στον Πόλεμο του 1812, στον Μεξικανο-Αμερικανικό Πόλεμο, στον Εμφύλιο Πόλεμο, στους πολέμους εναντίον των ιθαγενών Αμερικανών, στον Ισπανο-Αμερικανικό Πόλεμο, στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

*Ο Andrew Jeong είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας The Washington Post στο γραφείο της Σεούλ.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.