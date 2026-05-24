Λευκός Οίκος: Θα χρειαστούν μέρες για μία συμφωνία

Ο Λευκός Οίκος δεν αναμένει να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν την Κυριακή και εκτιμά ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από την ηγεσία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Axios.

Αν και οι αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν αισιοδοξία ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, αναγνωρίζουν επίσης ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι ενδέχεται να ακυρωθεί.

Η συμφωνία θα απέτρεπε την κλιμάκωση του πολέμου και θα μείωνε την πίεση στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν θα οδηγήσει σε μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία που θα καλύπτει και τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ζήτησε από τους «εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία» με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social, προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά».

Πηγή: skai.gr

