Διπλή συνάντηση Τραμπ- Νετανιάχου την Τρίτη στην Ουάσιγκτον

Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθούν δύο φορές την Τρίτη στην Ουάσιγκτον- Τι θα αφορούν οι δύο συναντήσεις 

Διπλή συνάντηση Τραμπ- Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθούν δύο φορές στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, μία στο πλαίσιο μιας συνάντησης εργασίας και κατόπιν για ένα ανεπίσημο δείπνο, μετέδωσε σήμερα το Axios.

Η συνάντηση εργασίας αναμένεται γύρω στις 19.00 ώρα Ελλάδας και κατόπιν οι δύο ηγέτες θα δειπνήσουν με τις συζύγους τους, έγραψε το Axios, επικαλούμενο μία πηγή που δεν κατονομάζει.

Η συνάντηση, την οποία επιβεβαίωσαν αυτήν την εβδομάδα η αμερικανική και η ισραηλινή κυβέρνηση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεσούσης μιας εύθραυστης εκεχειρίας διάρκειας έξι εβδομάδων, η οποία οδήγησε σε μια παύση των εχθροπραξιών έπειτα από 15 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

