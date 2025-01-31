Διπλή συνάντηση Τραμπ- Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθούν δύο φορές στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, μία στο πλαίσιο μιας συνάντησης εργασίας και κατόπιν για ένα ανεπίσημο δείπνο, μετέδωσε σήμερα το Axios.
Η συνάντηση εργασίας αναμένεται γύρω στις 19.00 ώρα Ελλάδας και κατόπιν οι δύο ηγέτες θα δειπνήσουν με τις συζύγους τους, έγραψε το Axios, επικαλούμενο μία πηγή που δεν κατονομάζει.
Η συνάντηση, την οποία επιβεβαίωσαν αυτήν την εβδομάδα η αμερικανική και η ισραηλινή κυβέρνηση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεσούσης μιας εύθραυστης εκεχειρίας διάρκειας έξι εβδομάδων, η οποία οδήγησε σε μια παύση των εχθροπραξιών έπειτα από 15 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.