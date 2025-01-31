Γάζα: «Τεράστιες» οι ανθρωπιστικές και ιατρικές ανάγκες στον παλαιστινιακό θύλακα

Οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα παραμένουν «τεράστιες», μολονότι αυξήθηκαν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, αφού τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Μία ημέρα αφού το Ισραήλ διέκοψε τις σχέσεις του με το γραφείο του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, η UNRWA διαβεβαίωσε, σε μια συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, ότι θέλει να συνεχίσει τη δράση της στα παλαιστινιακά εδάφη.

Μιλώντας από τη Γάζα, ο Ρικ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα Παλαιστινιακά Εδάφη, δήλωσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι οι ανάγκες στον τομέα της υγείας είναι «πελώριες». Μόνο 18 από τα 36 νοσοκομεία του θύλακα λειτουργούν –και αυτά εν μέρει– και μόνο 57 από τα 142 κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες. Υπάρχουν επίσης 11 νοσοκομεία εκστρατείας.

Μετά την κατάπαυση του πυρός στις 19 Ιανουαρίου ο ΠΟΥ κατάφερε να περάσουν στη Γάζα 62 φορτηγά με ιατροφαρμακευτική βοήθεια και αναμένει άλλα 22 εντός του Σαββατοκύριακου.

Τα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον καύσιμα για να λειτουργήσουν τις γεννήτριες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, είπε ο Πίπερκορν.

Στη βόρεια Γάζα, ο ΠΟΥ ελπίζει ότι θα στήσει ένα προκατασκευασμένο νοσοκομείο μέσα στις επόμενες τέσσερις με πέντε εβδομάδες.

Πριν από τον πόλεμο, τα νοσοκομεία διέθεταν 3.500-4.000 κλίνες, από 1.500-1.900 σήμερα. Ο ΠΟΥ θέλει να τις αυξήσει σε 2.000-2.500 το συντομότερο δυνατόν.

Οι συνέπειες του πολέμου για την ψυχική υγεία είναι «αδιανόητες», πρόσθεσε ο Πίπερκορν.

Ο ΠΟΥ υπολογίζει επίσης ότι 12.000-14.000 άνθρωποι πρέπει να φύγουν από τη Γάζα για λόγους υγείας και οι 2.500 από αυτούς είναι παιδιά που χρειάζονται κατεπείγουσα νοσηλεία.

Σύμφωνα με τον Πίπερκορν, η απλούστερη λύση θα ήταν να ξανανοίξει ο διάδρομος ιατρικών εκκενώσεων προς την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, που λειτουργούσε πριν από τον πόλεμο.

Ο ΠΟΥ αναμένει επίσης ότι περίπου 50 ασθενείς θα απομακρυνθούν από τη Γάζα αύριο Σάββατο, μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα προς την Αίγυπτο. Η διάβαση έκλεισε στις 6 Μαΐου 2024.

«Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα μας πάρει 15 χρόνια», σχολίασε ο Πίπερκορν.

Στη συνέντευξη αυτή η UNRWA ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τη δράση της στη Λωρίδα της Γάζας, μολονότι αναγκάστηκε να κλείσει τα γραφεία της στην Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ διέκοψε κάθε σχέση μαζί της.

Η διακοπή των υπηρεσιών της UNRWA θα είχε «καταστροφικές συνέπειες», είπε η εκπρόσωπος Τζουλιέτ Τούμα. «Εάν δεν επιτραπεί στην UNRWA να συνεχίσει να μεταφέρει και να διανέμει τρόφιμα, θα απειληθεί η εύθραυστη εκεχειρία», προειδοποίησε.

Η εκπρόσωπος είπε επίσης ότι η οικονομική κατάσταση της υπηρεσίας αυτής είναι «αβέβαιη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

