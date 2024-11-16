Το Ιράν διέψευσε σήμερα «κατηγορηματικά» ότι ο πρεσβευτής του στα Ηνωμένα Έθνη συναντήθηκε με τον Αμερικανό επιχειρηματία Ίλον Μασκ στη Νέα Υόρκη και εξέφρασε την «έκπληξή» του για την κάλυψη της υπόθεσης από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαΐλ Μπαγκάι, «ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για μία συνάντηση ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον μόνιμο αντιπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε έκπληξη για την ευρεία κάλυψή της από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης», ανέφερε το IRNA.

Οι New York Times ανέφεραν προχθές, Πέμπτη, ότι ο Μασκ, που είναι σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον Ιρανό πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα «προκειμένου να κατευνάσει τις εντάσεις» ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη χώρα του.

Η αμερικανική εφημερίδα, που επικαλείται δύο ιρανικές πηγές οι οποίες δεν κατονομάζονται, διευκρινίζει πως η συνάντηση ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον Ιρανό διπλωμάτη, τον Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν, άλλοτε στενοί σύμμαχοι, διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις το 1980, λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση που ανέτρεψε τη δυναστεία των Παχλαβί την οποία υποστήριζε η Ουάσινγκτον.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν θιασώτης μιας πολιτικής "μέγιστης πίεσης" απέναντι στο Ιράν και επανέφερε βαριές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, τις οποίες διατήρησε η κυβέρνηση Μπάιντεν.

"Κρυφή συνάντηση", "νέα διπλωματική οδός" ή "προδοσία": οι ιρανικές εφημερίδες --που κυκλοφόρησαν πριν από τη διάψευση της Τεχεράνης- ήταν διχασμένες σήμερα στο θέμα της συνάντησης και καλούσαν να μην υπερβάλλεται η σημασία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

