Πρίγκιπας Χάρι: Το αβέβαιο μέλλον του και η ρήξη με τον βασιλιά Κάρολο – Υπό το μηδέν η σχέση πατέρα-γιου

Καθώς ο μακροχρόνιος νομικός αγώνας του πρίγκιπα Χάρι για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου φτάνει σε μια κρίσιμη στιγμή, η σχέση του δούκα του Σάσεξ με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, παραμένει τεταμένη. Είναι ένα σημάδι ότι οι πληγές εντός της βασιλικής οικογένειας απέχουν πολύ από το να επουλωθούν, σύμφωνα με το περιοδικό «People».

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια προσέγγιση», λέει πηγή προσκείμενη στο παλάτι. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει», ενώ άλλη πηγή αναφέρει στο μέσο: «Είναι απόμακροι».

Παρόλο που ο 40χρονος Χάρι έχει γίνει μια οικεία φιγούρα στις δικαστικές αίθουσες της Βρετανίας, «πολεμώντας» τον βρετανικό σκανδαλοθηρικό Τύπο με ανυποχώρητη αποφασιστικότητα, η υπόθεση για τη χρηματοδοτούμενη ασφάλειά του με κρατικά χρήματα ήταν αυτή που τον «έκαψε». Αξίζει να σημειωθεί ότι του πήραν την ασφάλεια το 2020, αφού ο ίδιος και η Μέγκαν Μαρκλ αποσύρθηκαν από τα βασιλικά καθήκοντα.

Αυτή δεν είναι απλώς μια νομική προσφυγή γι' αυτόν. Είναι ένας αγώνας για την προστασία της συζύγου και των παιδιών τους, του πρίγκιπα Άρτσι, 5 ετών, και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ, 3 ετών, και ίσως μια τελευταία ευκαιρία για συμφιλίωση με τον πατέρα του.

Οι εντάσεις στη δικαστική αίθουσα αντικατοπτρίζουν το προσωπικό χάσμα μεταξύ πατέρα και γιου. Οι σύμβουλοι του Καρόλου συνδέονται άμεσα με τη RAVEC, την κυβερνητική εκτελεστική επιτροπή Royal and VIP, η οποία αρνείται να παρέχει προστασία στον Χάρι.

Μία από τις βασικές πεποιθήσεις του Χάρι είναι ότι η αφαίρεση της επίσημης ασφάλειας ήταν μια υπολογισμένη προσπάθεια να ελέγξουν αυτόν και τη Μέγκαν και να τους αποτρέψουν από το να απομακρυνθούν από τη βασιλική ζωή και να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, κατά την άποψη του Χάρι, η απόφαση αποκάλυψε μόνο τα όρια που το παλάτι ήταν διατεθειμένο να φτάσει και έγινε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Παραδέχεται ότι αυτή η συνειδητοποίηση «ήταν δύσκολο να την καταπιεί…».

Εν μέσω της αναταραχής, ο Χάρι αισθάνεται ότι ο πατέρας του θα μπορούσε εύκολα να παρέμβει και να επαναφέρει την ασφάλειά του, αν και το παλάτι το αρνείται σταθερά.

Η συναισθηματική απόσταση μεταξύ πατέρα και γιου είναι πλέον ορατή. Η τελευταία τους προσωπική συνάντηση ήταν μια σύντομη 30λεπτη συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2024, λίγο αφότου ο Κάρολος αποκάλυψε δημοσίως τη διάγνωση του καρκίνου του. Η βασίλισσα Καμίλα ήταν παρούσα και έκτοτε δεν έχουν υπάρξει ιδιωτικές συνομιλίες πατέρα-γιου.

Πηγές από το περιβάλλον του Χάρι λένε ότι τα τηλεφωνήματα και τα γράμματά του εξακολουθούν να μένουν αναπάντητα. Η αποξένωση είναι τόσο βαθιά που ο Χάρι έμαθε για τη νοσηλεία του πατέρα του στις 27 Μαρτίου -που σχετίζεται με επιπλοκές από τη θεραπεία- μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Οι φίλοι σημειώνουν ότι σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες επισκέψεις του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κάρολος δεν ήταν διαθέσιμος. Ο Χάρι παραμένει, επίσης, στο σκοτάδι σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και την πρόγνωση του πατέρα του.

Όσοι βρίσκονται κοντά στον Χάρι πιστεύουν ότι ο βασιλιάς κρατά σκόπιμα αποστάσεις -εν μέρει- για να αποφύγει να εμπλακεί σε συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ωστόσο, δεν έχει μόνο κακές σχέσεις με τον πατέρα του. Το ίδιο ισχύει και για τον αδελφό του. Ενώ ο Χάρι εξακολουθεί να ελπίζει σε συμφιλίωση, η εμπιστοσύνη παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. Οι επιπτώσεις από το «Spare», τα απομνημονεύματα του Χάρι που αποκάλυψαν ιδιωτικές συνομιλίες και εντάσεις που διατηρούνταν επί μακρόν, συνεχίζουν να βαραίνουν τη σχέση τους.

