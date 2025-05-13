Ταϊλάνδη: Τέλος στις έρευνες στο σημείο που κατάρρευσε ουρανοξύστης από το σεισμό

Η Ταϊλάνδη κήρυξε το τέλος της επιχείρησης έρευνας στο σημείο της Μπανγκόκ όπου κατέρρευσε υπό ανέγερση ουρανοξύστης στον σεισμό της 28ης Μαρτίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες εργάτες, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πόλης.

Ο πύργος των 30 ορόφων ήταν το μοναδικό κτίριο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης που κατέρρευσε από τις δονήσεις που προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών, με επίκεντρο την κεντρική Μιανμάρ σε απόσταση περίπου 1.020 χιλιομέτρων.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τους λόγους που το κτίριο κατέρρευσε τόσο εύκολα ενώ άλλα οικοδομήματα της πόλης έμειναν όρθια. Σεισμικές δονήσεις αυτού του μεγέθους είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Ταϊλάνδη και ο σεισμός προκάλεσε πανικό στην πόλη.

Από τα χαλάσματα έχουν ανασυρθεί 89 πτώματα ενώ συνεχίζουν να αγνοούνται 7 άνθρωποι σε ένα από τα πλέον πολύνεκρα δυστυχήματα αυτού του είδους στην Ταϊλάνδη, όπου 96 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Στην Μιανμάρ, πάνω από 3.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στην επιχείρηση στην Μπανγκόκ, που διήρκησε έξι εβδομάδες, συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη ειδικών συνεργείων, μεταξύ των οποίων διεθνείς ομάδες διάσωσης σε 24ωρη βάση, με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων και ειδικών μηχανημάτων.

Οι αρχές έχουν ως τώρα ταυτοποιήσει τους 86 από τους νεκρούς, ενώ διενεργούνται ιατροδικαστικές εξετάσεις σε 100 από τα 313 ανθρώπινα υπολείμματα που ανακτήθηκαν από το σημείο, σύμφωνα με την αστυνομία. Η έρευνα επικεντρώνεται στα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην κατασκευή του κτιρίου, η οποία ξεκίνησε το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.