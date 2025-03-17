Ο Τραμπ προανήγγειλε δημοσιοποίηση αρχείων για δολοφονία Κένεντι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το πρωί της Τρίτης (σ.σ. απόγευμα στην Ελλάδα) θα δημοσιοποιηθούν αρχεία περίπου 80.000 σελίδων που αφορούν τον πρώην πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963, του αδελφού του, του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968, καθώς και του ηγέτη του κινήματος για τα δικαιώματα του πολίτη Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ την ίδια χρονιά.

Πάνω από 50 χρόνια μετά τις δολοφονίες των αδελφών Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, «οι οικογένειές τους και ο αμερικανικός λαός αξίζουν τη διαφάνεια και την αλήθεια. Είναι προς το εθνικό συμφέρον να δημοσιοποιήσουμε οριστικά όλα τα αρχεία που συνδέονται με αυτές τις δολοφονίες χωρίς καθυστέρηση», σύμφωνα με το διάταγμα.

Στα τέλη Νοεμβρίου, μετά την εκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επαναλάβει την υπόσχεση της προεκλογικής εκστρατείας του να δημοσιοποιήσει τους τελευταίους φακέλους με τη διαβάθμιση «άκρως απόρρητο» που υπάρχουν στα Εθνικά Αρχεία αναφορικά με τη δολοφονία του «JFK».

Η επίσημη επιτροπή, που ερεύνησε αυτή τη δολοφονία, κατέληξε το 1964 στο συμπέρασμα ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, ένας πρώην κομάντο του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος είχε ζήσει στη Σοβιετική Ένωση, είχε δράσει μόνος του.

Όμως η δολοφονία του προέδρου Κένεντι προκαλεί μέχρι σήμερα αναρίθμητες εικασίες.

Το Δεκέμβριο 2022, τα Εθνικά Αρχεία δημοσιοποίησαν περισσότερα από 13.000 έγγραφα. Όμως η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε εμποδίσει τη δημοσιοποίηση χιλιάδων άλλων, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

