Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε ομοσπονδιακή βοήθεια άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για τη φροντίδα των παιδιών και την αρωγή σε οικογένειες στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Ιλινόι, τη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS), επικαλούμενο αυτό που αποκάλεσε ανησυχίες για απάτες και καταχρήσεις.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει με περικοπές της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς οργανισμούς και πολιτείες επικαλούμενη διάφορα θέματα -από φερόμενες απάτες σε προγράμματα πολιτειών που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς μέχρι πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια εναντίον της επίθεσης του Ισραήλ, συμμάχου των ΗΠΑ, στη Γάζα.

Χθες, Τρίτη, το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τις πέντε πολιτείες, οι κυβερνήτες των οποίων είναι Δημοκρατικοί, ότι το πάγωμα αφορά το «Ταμείο Παιδικής Περίθαλψης και Ανάπτυξης» ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την «Προσωρινή Βοήθεια για Άπορες Οικογένειες» ύψους 7,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στην ομοσπονδιακή Επιχορήγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (SSBG) ύψους 869 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι η πρόσβαση των πολιτειών στα κεφάλαια αυτά θα περιορισθεί ενόψει περαιτέρω ερευνών.

Δημοκρατικοί καταδίκασαν το σχέδιο.

«Τα παιδιά μας δεν πρέπει να είναι πολιτικά πιόνια στη μάχη που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να δίνει με κυβερνήτες μπλε (Δημοκρατικών) πολιτειών», δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ, προσθέτοντας ότι το μέτρο είναι «εκδικητικό» και «απάνθρωπο». Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ. Μπ. Πρίτσκερ χαρακτήρισε επίσης το μέτρο «εσφαλμένο και απάνθρωπο».

Από το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοινώθηκε ότι, αφότου ανέλαβε το αξίωμά του, ο Νιούσομ έχει μπλοκάρει απάτες άνω των 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεχωρίσει τη Μινεσότα, ισχυριζόμενη ότι μετανάστες διαπράττουν εκεί απάτες στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και σε προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιτίθενται συχνά και έντονα στη σομαλική κοινότητα της Μινεσότα, τη μεγαλύτερη στη χώρα, καθώς και στον κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουολς, υποψήφιο των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία το 2024, και στον δημοκρατικό βουλευτή Ιλάν Όμαρ, έναν Σομαλοαμερικανό που εκπροσωπεί στο Κογκρέσο μια περιφέρεια της Μινεάπολις.

Υποστηρικτές των δικαιωμάτων υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τις έρευνες για απάτες ως δικαιολογία για να στοχοθετήσει μετανάστες και ευρύτερα πολιτικούς αντιπάλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

