Η Ρωσία έστειλε ένα υποβρύχιο και άλλα ναυτικά μέσα για να συνοδεύσουν ένα άδειο, σκουριασμένο πετρελαιοφόρο, το οποίο προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σημειώνοντας ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει τριβή στις σχέσεις Μόσχας – Ουάσιγκτον.

Το Bella 1, προσπαθεί να αποφύγει τον αμερικανικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ εδώ και περίπου δύο εβδομάδες στα δεξαμενόπλοια που πλησιάζουν τη Βενεζουέλα.

Το πλοίο, πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κατάφερε να προσαράξει στη Βενεζουέλα και να φορτώσει πετρέλαιο.

Αν και είναι άδειο, η αμερικανική Ακτοφυλακή το καταδίωξε στον Ατλαντικό, σε μια προσπάθεια να πατάξει τον σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν παράνομο πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου που πωλεί η Ρωσία.

Το πλήρωμα του πλοίου απώθησε τις αμερικανικές δυνάμεις που επιχείρησαν να το κατασχέσουν τον Δεκέμβριο και κατευθύνθηκε προς τον Ατλαντικό. Καθώς η αμερικανική Ακτοφυλακή το ακολουθούσε, το πλήρωμα ζωγράφισε πρόχειρα μια ρωσική σημαία στο πλάι του πλοίου, άλλαξε το όνομά του σε Marinera και μετέφερε την καταχώρισή του στη Ρωσία.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η Ρωσία ανησυχεί για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο, τροφοδοτώντας την οικονομία της χώρας.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η Ρωσία επέτρεψε στο δεξαμενόπλοιο να νηολογηθεί στη χώρα χωρίς επιθεώρηση ή άλλους ελέγχους, σύμφωνα με ειδικούς.

Η Μόσχα ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να καταδιώκουν το πλοίο, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» την κατάσταση με το δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ωστόσο η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι έτοιμη να «αντισταθεί σε πλοία και φορείς που έχουν υποστεί κυρώσεις και διέρχονται από την περιοχή».

Η Ακτοφυλακή συνέχισε να παρακολουθεί το πλοίο στον Ανατολικό Ατλαντικό, όπου, σύμφωνα με το σύστημα AIS, βρίσκεται πλέον περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας, κατευθυνόμενο προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Το κρατικό ρωσικό μέσο ενημέρωσης RT δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται να έχει τραβηχτεί από το κατάστρωμα του πετρελαιοφόρου και δείχνει σκάφος της αμερικανικής Ακτοφυλακής να ακολουθεί το πλοίο. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το μέσο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν το πετρελαιοφόρο, το οποίο κατευθυνόταν προς το Μούρμανσκ της Ρωσίας, παρά το «σαφές πολιτικό του καθεστώς».

Η ένταση γύρω από το πετρελαιοφόρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Μόσχα βρίσκονται σε διπλωματική ένταση σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποδεχτεί το πλαίσιο ειρήνης που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ και η Ουκρανία. «Δεν είμαι ενθουσιασμένος με τον Πούτιν. Σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατασχέσει δύο πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, τα Skipper και Centuries, τα οποία ανήκουν στον σκιώδη στόλο που μεταφέρει παράνομο πετρέλαιο, και αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις.

