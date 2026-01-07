Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο χθες Τρίτη στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους, που παρουσιάστηκαν από τον ισραηλινό στρατό ως μέλη της Χεζμπολάχ, την παραμονή συνάντησης της επιτροπής επίβλεψης της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Το Ισραήλ ενέτεινε προχθές Δευτέρα τις επιδρομές στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, περιοχές θεωρούμενες ως οχυρά της Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

Η επιδρομή η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους έγινε στην Κφαρ Ντουνίν, ενημέρωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ο ένας από αυτούς ήταν υπεύθυνος για «δομή» η οποία εργαζόταν για την «ανασύνταξη» της Χεζμπολάχ.

Άλλο πλήγμα κατέστρεψε κτίριο στη Γαζία, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Σαΐντα, προκαλώντας ζημιές στην περιοχή και πυρκαγιά, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν σκοπό «εκμηδενίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για να τερματιστεί η ισραηλινή κλιμάκωση σε εξέλιξη, παρά την ανταπόκριση του Λιβάνου», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 σε έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εξαπολύει συχνά πλήγματα στο λιβανικό έδαφος, λέγοντας πως στοχοποιεί μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ, κι ενίοτε της Χαμάς.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε την προηγουμένη υποδομές της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων «αποθηκών όπλων και στρατιωτικών δομών στην επιφάνεια και υπογείως».

Η επιτροπή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός, που συμπεριλαμβάνει, πέρα από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τον ΟΗΕ, αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Σε επίσκεψή του στον Λίβανο, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά δήλωσε από την πλευρά του ότι συναντήθηκε με μέλη της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (FINUL) που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η λιβανική κυβέρνηση θα συνεδριάσει αργότερα εντός της εβδομάδας για να συζητήσει σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που καταρτίστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ και με φόντο ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο λιβανικός στρατός έπρεπε να έχει ολοκληρώσει στα τέλη του 2025 τον αφοπλισμό και την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι --περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ--, προτού επεκτείνει την αποστολή αυτή στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Αούν, το σχέδιο της κυβέρνησής του με σκοπό να «επεκταθεί η εξουσία της νοτίως του Λιτάνι» όντως «εφαρμόζεται από τον λιβανικό στρατό με επαγγελματικό, δέσμευση και ακρίβεια».

Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του λιβανικού στρατού και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται. Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις προσπάθειες αφοπλισμού του κινήματος την Κυριακή.

Τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αφού κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

