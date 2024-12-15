Λογαριασμός
Ουκρανία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 56 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν σε νυχτερινή επίθεση

Θραύσματα από τα καταρριφθέντα drones προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές καθώς και σε κτίρια διαμερισμάτων και κατοικίες, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία

Ουκρανία

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 56 από τα 108 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη τελευταία της νυχτερινή επίθεση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χάθηκε το σήμα 49 drones, λόγω της ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

Θραύσματα από τα καταρριφθέντα drones προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές καθώς και σε κτίρια διαμερισμάτων και κατοικίες, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
