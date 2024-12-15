Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 56 από τα 108 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη τελευταία της νυχτερινή επίθεση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χάθηκε το σήμα 49 drones, λόγω της ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

Θραύσματα από τα καταρριφθέντα drones προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές καθώς και σε κτίρια διαμερισμάτων και κατοικίες, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.