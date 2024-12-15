Η συμμαχία μεταξύ της Σεούλ και της Ουάσινγκτον «θα παραμείνει πυλώνας ειρήνης και ευημερίας» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε χθες βράδυ (τοπική ώρα) ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον πρωθυπουργό και υπηρεσιακό πρόεδρο της Νότιας Κορέας Χαν Ντουκ-σου.

Αυτή ήταν η πρώτη επικοινωνία μεταξύ του Μπάιντεν και του Χαν αφού ο δεύτερος ανέλαβε να ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, υπέρ της καθαίρεσης του οποίου ψήφισε χθες το Κοινοβούλιο μετά την απόπειρά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου, μέτρο που ο Γιουν υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξήρε «την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Δημοκρατία της Κορέας», δήλωσε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση της συμμαχίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Δημοκρατίας της Κορέας και ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε τη πεποίθηση ότι η συμμαχία θα παραμείνει ο πυλώνας της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού κατά την θητεία του προσωρινού προέδρου Χαν», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο αρχηγός της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης κάλεσε σήμερα το Συνταγματικό Δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με την καθαίρεση του Γιουν γρήγορα, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ανακάμψει από την «εθνική αναταραχή» και την «παράλογη κατάσταση» που δημιουργήθηκε με την αιφνιδιαστική επιβολή στρατιωτικού νόμου την 3η Δεκεμβρίου.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει προθεσμία έξι μηνών για να επικυρώσει ή όχι την καθαίρεση του Γιουν, ύστερα από τη χθεσινή σχετική ψηφοφορία του κοινοβουλίου.

«Το Συνταγματικό Δικαστήριο πρέπει να χειριστεί γρήγορα τη διαδικασία καθαίρεσης του προέδρου», δήλωσε σήμερα ο Λι Τζε-μιουνγκ, αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, της μείζονος αντιπολίτευσης στη Νότια Κορέα. «Είναι ο μοναδικός τρόπος για να περιοριστούν η εθνική αναταραχή και τα δεινά του λαού», πρόσθεσε.

Το Δημοκρατικό Κόμμα της Νότιας Κορέας αποφάσισε επίσης να μην επιδιώξει την καθαίρεση του πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σου για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του.

Ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου Μουν Χιουνγκ-μπα υποσχέθηκε χθες βράδυ «γρήγορη και δίκαιη διαδικασία». Κάλεσε τους άλλους δικαστές για μια πρώτη συνεδρίαση για την υπόθεση αυτή αύριο, Δευτέρα, το πρωί.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας δεσμεύθηκε σήμερα να διατηρήσει σταθερές τις αγορές μετά την χθεσινή ψηφοφορία στη βουλή για την καθαίρεση του προέδρου Γιουν. Η Τράπεζα της Κορέας διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής σε συντονισμό με την κυβέρνηση για την διαχείριση και την πρόληψη πιθανής κλιμάκωσης της μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αγορές συναλλάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.