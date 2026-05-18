Λήξη συναγερμού στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, μετά τις αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης. Ο δήμαρχος Τοντ Γκλόρια ανέφερε μέσω Χ πως είχε ενημερωθεί για την παρουσία ενόπλου στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην περιοχή Κλερμόντ, συμπληρώνοντας πως στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Δύο ύποπτοι έχουν σκοτωθεί, όπως επιβεβαίωσαν στο NBC 7 τρεις υψηλόβαθμες πηγές των τοπικών αστυνομικών αρχών ενώ δεν αναζητούνται άλλοι δράστες.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανέφερε από τη μεριά της μέσω X ότι «η απειλή στο ισλαμικό κέντρο έχει εξουδετερωθεί».

The threat at the Islamic center has been neutralized.



Media staging has been established as the Northwest Corner of Lindbergh Park.



(4141 Ashford Street, SD, Ca, 92111)#SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR) και ένας τοπικός εκπρόσωπος της κοινότητας επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον ένα μέλος του τζαμιού σκοτώθηκε.

Σε δήλωσή του, ο εκτελεστικός διευθυντής του CAIR στο Σαν Ντιέγκο, Tazheen Nizam, είπε: «Καταδικάζουμε έντονα αυτή την αποτρόπαια πράξη βίας στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή την επίθεση. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να φοβάται για την ασφάλειά του ενώ παρευρίσκεται σε προσευχές ή σπουδάζει σε δημοτικό σχολείο. Προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό το περιστατικό και ενθαρρύνουμε όλους να συμπεριλάβουν αυτή την κοινότητα στις προσευχές τους».

Ένας φρουρός ασφαλείας στο τζαμί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης, δήλωσαν στο μεταξύ στο CNN δύο αξιωματούχοι των αρχών που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση. Ένας μάρτυρας περιέγραψε στο CNN ότι είδε τον φρουρό να πυροβολείται και στη συνέχεια να πέφτει, πριν ξανασηκωθεί.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου «Sharp Memorial Hospital» στο Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε ότι το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς που έχουν σχέση με το εν λόγω περιστατικό. «Έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι διαδικασίες μας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και συνεργαζόμαστε με την κομητεία του Σαν Ντιέγκο και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση του συμβάντος», δήλωσε η Αλίσια Κουκ από το Sharp.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές είχαν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε νωρίτερα για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

