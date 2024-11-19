Ο Τραμπ μαζί με τον Μασκ στο Τέξας για την εκτόξευση του Starship

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συνοδεύσει τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ σε εκτόξευση της SpaceX στο Τέξας την Τρίτη, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα σχέδια του εκλεγμένου προέδρου, το οποίο επικαλείται το Politico.

Ο Μασκ υπήρξε πρόσωπο με μεγάλη επιρροή στην πορεία του Τραμπ προς τη νίκη στις αμερικανικές εκλογές.

Μετά τη νίκη ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου συμμετείχε στις συνομιλίες του Τραμπ με παγκόσμιους ηγέτες και είχε λόγο στις επιλογές του υπουργικού συμβουλίου του.

Πρόσφατα, δήλωσε δημόσια ότι ο Χάουαρντ Λούτνικ θα είναι υπουργός Οικονομικών και χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του για να στηρίξει τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ​, για τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

Ο Μασκ πέταξε με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα και πήγε μαζί του το Σαββατοκύριακο στον αγώνα Ultimate Fighting Championship στο Madison Square Garden.

Η SpaceX την Τρίτη θα ξεκινήσει την έκτη δοκιμή πτήσης του Starship, που ο Μασκ ελπίζει ότι θα μεταφέρει τελικά ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη. Ο Τραμπ έχει εκφράσει θαυμασμό για την SpaceX και το Starlink και θα το ανέφερε συχνά τις τελευταίες εβδομάδες της εκστρατείας.

Πηγή: skai.gr

