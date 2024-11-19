Στην Κίνα αυτοκίνητο προκάλεσε πολλούς τραυματισμούς πέφτοντας πάνω σε πλήθος ατόμων μπροστά σε σχολείο στην επαρχία Χουνάν, όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Βίντεο από το σημείο εικονίζουν πανικόβλητα παιδιά να τρέχουν και άλλα τραυματισμένα στο έδαφος.

#BREAKING Multiple injuries after car crashes into people at primary school in Changde, China, local media reports; footage shows driver apprehended by crowd. - Local Media pic.twitter.com/6HZAkbvjl7 — Fast News Network (@fastnewsnet) November 19, 2024

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα «αρκετοί μαθητές και ενήλικες τραυματίστηκαν και έπεσαν στο έδαφος», με μεγάλο αριθμό από αυτούς να βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα ο οδηγός του οχήματος, πιάστηκε από γονείς και μέλη της Ασφάλειας του σχολείου, οι οποίοι τον παρέδωσαν στην Αστυνομία.

In a chilling third attack within weeks,a man drove into students outside Yong’an Primary School in Changde, #China reportedly in a revenge on society act.Over a dozen students injured, many hospitalized.



This follows last week’s stabbing of students and a hit-and-run incident. pic.twitter.com/9gLDerxTRO — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) November 19, 2024

«Περίπου δώδεκα άνθρωποι χτυπήθηκαν, μερικοί από αυτούς σοβαρά, αλλά ευτυχώς το ασθενοφόρο έφτασε πολύ γρήγορα», είπε ο κ. Ζου, γονέας ενός εκ των παιδιών, στο BBC.

Είπε ότι άκουσε την επίθεση τη στιγμή που έφευγε από το σχολείο, αφού άφησε το 8χρονο παιδί του.

«Έξι ή επτά γονείς είχαν αναγκάσει το αυτοκίνητο να σταματήσει. Ακόμη και ο φύλακας . Είναι αρκετά μεγάλος, 70 ή 80, επομένως δεν μπορούσε να κάνει πολλά», είπε.

Η Κίνα έγινε την τελευταία εβδομάδα θέατρο πολύνεκρων επιθέσεων· οι αρχές αναφέρθηκαν σε «μεμονωμένα» περιστατικά.

Την περασμένη Δευτέρα, ένας άνδρας σκότωσε 35 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 40 όταν έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος στη νότια πόλη Ζουχάι – η πιο θανατηφόρα επίθεση στη χώρα εδώ και μια δεκαετία.

