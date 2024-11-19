Χονγκ Κονγκ: Φιλοδημοκρατικοί ηγέτες καταδικάσθηκαν σε φυλάκιση σε μια αμφιλεγόμενη δίκη για την εθνική ασφάλεια

Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε φιλοδημοκρατικούς ηγέτες σε φυλάκιση για υπονόμευση της εξουσίας, μετά από μια αμφιλεγόμενη δίκη για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με το πρακτορείο BBC.

Οι Benny Tai και Joshua Wong ανήκαν στη λεγόμενη ομάδα των 47 ακτιβιστών του Χονγκ Κονγκ που συμμετείχαν σε ένα σχέδιο επιλογής υποψηφίων της αντιπολίτευσης για τις τοπικές εκλογές. Στον Tai επιβλήθηκε ποινή 10 ετών φυλάκισης, ενώ στον Wong επιβλήθηκαν περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Οι περισσότεροι από την ομάδα κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία σε απόπειρα υπονόμευσης της εξουσίας, ενώ δύο άτομα αθωώθηκαν.

Η δίκη τους σηματοδότησε τη μεγαλύτερη χρήση του σκληρού νόμου περί εθνικής ασφάλειας (NSL) που επέβαλε η Κίνα στο Χονγκ Κονγκ λίγο μετά τις έντονες διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στην πόλη το 2019.

Στις διαδηλώσεις αυτές, εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ επί μήνες. Με αφορμή ένα προτεινόμενο κυβερνητικό σχέδιο που θα επέτρεπε την έκδοση από το Χονγκ Κονγκ στην ηπειρωτική Κίνα, οι διαδηλώσεις γρήγορα επεκτάθηκαν και περιείχαν ευρύτερα αιτήματα για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Οι παρατηρητές λένε ότι ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας και η έκβαση της δίκης έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το φιλοδημοκρατικό κίνημα και το κράτος δικαίου της πόλης και έχουν επιτρέψει στην Κίνα να εδραιώσει τον έλεγχο της πόλης.

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τη δίκη ως «πολιτικά υποκινούμενη», ενώ την Τρίτη η Αυστραλία δήλωσε ότι έχει «ισχυρές αντιρρήσεις» για τη χρήση του NSL και ότι «ανησυχεί σοβαρά» για την καταδίκη ενός πολίτη της.

Οι κυβερνήσεις του Πεκίνου και του Χονγκ Κονγκ υποστηρίζουν ότι ο νόμος αυτός είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της σταθερότητας και αρνούνται ότι έχει αποδυναμώσει την αυτονομία. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι καταδίκες χρησιμεύουν ως προειδοποίηση κατά των δυνάμεων που προσπαθούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια της Κίνας.

Ο Tai, πρώην καθηγητής νομικής που επινόησε το σχέδιο για τις ανεπίσημες προκριματικές εκλογές, έλαβε τη μεγαλύτερη ποινή με τους δικαστές να λένε ότι «υποστήριζε μια επανάσταση».

Η ποινή του Wong μειώθηκε κατά το ένα τρίτο αφού δήλωσε ένοχος. Αλλά σε αντίθεση με ορισμένους άλλους κατηγορούμενους, δεν του δόθηκε περαιτέρω μείωση της ποινής, καθώς οι δικαστές «δεν τον θεώρησαν άτομο με καλό χαρακτήρα». Κατά τη στιγμή των συλλήψεων, ο Wong βρισκόταν ήδη στη φυλακή για συμμετοχή σε διαδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

