Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, διαψεύδοντας τον εαυτό του, ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων στη Βενεζουέλα, την ώρα που εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται σύντομα να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική τους τελευταίους μήνες, αναπτύσσοντας μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η παρουσία αυτή αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες με την άφιξη της ομάδας μάχης του αεροπλανοφόρου Gerald Ford.

Δημοσιογράφοι στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ρώτησαν τον Τραμπ αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να εξετάζει επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, απάντησε αρνητικά, χωρίς να κάνει σαφές, όμως, αν σκέφτεται μελλοντικά πλήγματα εντός της χώρας, ή απλώς εννοούσε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Τουλάχιστον 14 σκάφη έχουν ήδη αποτελέσει στόχο

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα κατά στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας. «Η ξηρά θα είναι η επόμενη», είχε πει στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Η αμερικανική εκστρατεία στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό έχει ήδη στοχοποιήσει τουλάχιστον 14 σκάφη, τα οποία – σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – εμπλέκονταν στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 61 άτομα. Αν και ο ακριβής χρόνος τυχόν επιθέσεων εδάφους παραμένει ασαφής, αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σύντομα. Την Κυριακή, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ δήλωσε ότι ο Τραμπ τού είχε αναφέρει πως η κυβέρνηση σχεδίαζε να ενημερώσει τα μέλη του Κογκρέσου για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, μόλις επέστρεφε από το ταξίδι του στην Ασία.

Επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων και κατηγορίες για διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα, δήλωσε ότι ο στρατός είχε παρουσιάσει μια σειρά επιλογών, μεταξύ των οποίων και πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Βενεζουέλας, όπως διάδρομοι προσγείωσης. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των δεσμών μεταξύ του βενεζουελάνικου στρατού και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, οργανώσεις παρακολούθησης και ορισμένοι λατινοαμερικανοί γείτονες κατηγορούν εδώ και καιρό την κυβέρνηση της Βενεζουέλας – και ιδιαίτερα τον στρατό – ότι διατηρεί σχέσεις με τα καρτέλ ναρκωτικών, ιδίως στα δυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εγκληματική εμπλοκή.

Ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να τον απομακρύνουν από την εξουσία.

