Ο Indamedia, ένας ουγγρικός όμιλος ΜΜΕ, το 50% του οποίου ανήκει στον φιλοκυβερνητικό επιχειρηματία Μίκλος Βάσιλι, αγόρασε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τη δημοφιλέστερη εφημερίδα ταμπλόιντ της Ουγγαρίας, την Blikk.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε από τις δύο εταιρείες σήμερα, λαμβάνει χώρα μόλις μήνες πριν από τις γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να βρίσκεται αντιμέτωπος με το νέο κεντροδεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza, που προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

«Μέσω της εξαγοράς της Ringier Hungary, ο όμιλος αποκτά μια εταιρεία ΜΜΕ πολύ καλών επιδόσεων με παρόμοιο μέγεθος με την Indamedia, με ισχυρή χρηματιστηριακή θέση και επιτυχημένα εμπορικά σήματα που διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στο ουγγρικό τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης», επισήμανε ο συνιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Indamedia Γκαμπόρ Ζιέγκλερ.

Η Blikk είναι η πιο πολυδιαβασμένη εφημερίδα της Ουγγαρίας και ένας από τους κυριότερους ενημερωτικούς ιστότοπους σε αυτήν τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων, φθάνοντας περίπου τα 3 εκατομμύρια διαδικτυακούς αναγνώστες κάθε μήνα, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή ΜΜΕ και Επικοινωνιών.

Ο Ζιέγκλερ κατέχει το 50% της Indamedia, με το άλλο μισό να είναι ιδιοκτησίας του Βάσιλι.

Ο Βάσιλι, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του φιλοκυβερνητικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TV2, πρόσφατα συνέπραξε με μία από τις ψηφιακές πλατφόρμες που ο Όρμπαν δημιούργησε νωρίτερα φέτος, καθώς ενέτεινε την πολιτική εκστρατεία του.

Ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μάγιαρ, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδοκίμασε τη συμφωνία της Ringier Hungary η οποία, όπως υποστήριξε, αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια από τον Όρμπαν να παγιώσει τον έλεγχό του στα μέσα ενημέρωσης της Ουγγαρίας.

«Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του έχουν τρομοκρατηθεί τόσο από την ιδέα να χάσουν τις εκλογές για τις οποίες δεν επιδιώκουν καν να κρατήσουν τα προσχήματα», έγραψε στο Facebook, προσθέτοντας: «Δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δημοσίου χρήματος στην προπαγάνδα και συνθλίβουν τον ανεξάρτητο Τύπο».

Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος δεν ανταποκρίθηκε σε ερωτήσεις που του τέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη συμφωνία και τις δηλώσεις του Μάγιαρ. Η Indamedia δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει.

Ο στενός έλεγχος των ΜΜΕ βοήθησε τον Όρμπαν, ο οποίος μεταμόρφωσε το τοπίο των μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας στα 15 και πλέον χρόνια της εθνικιστικής διακυβέρνησής του, να κερδίσει στις πρόσφατες εκλογές στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κρατικά ΜΜΕ τέθηκαν υπό πλήρη κυβερνητικό έλεγχο και διάφορα ιδιωτικά ενημερωτικά μέσα είτε έκλεισαν είτε εξαγοράστηκαν από φιλοκυβερνητικούς ιδιοκτήτες, κατά τη διάρκεια της περιόδου εξουσίας του Όρμπαν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώσεις υπέρ της δημοκρατίας κατηγορούν εδώ και καιρό την κυβέρνηση Όρμπαν ότι περιορίζει τα ΜΜΕ και άλλες ελευθερίες, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Η Indamedia κατέχει ήδη 18 διαδικτυακές εκδόσεις και πλατφόρμες, μεταξύ άλλων το δημοφιλές ενημερωτικό μέσο Index.hu.

Οι εταιρείες δεν αποκάλυψαν οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας της Ringier Hungary.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

