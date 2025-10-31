Αλβανία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Φάτος Νάνο

Πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 73 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, έπειτα από σύντομη νοσηλεία. Ήταν μια από τις κυρίαρχες πολιτικές φυσιογνωμίες της αλβανικής πολιτικής σκηνής κατά την περίοδο της μετάβασης στη δημοκρατία.



Ήταν ο πρώτος ηγέτης και ιδρυτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας και μέλος του Αλβανικού Κοινοβουλίου από το 1991 έως το 1996 και το 1997 έως το 2009.



Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα Τίρανα. Εδώ και καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.



Kατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα προσχώρησε στη Σοσιαλιστική Διεθνή και στο Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ο Νάνο ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2007 αλλά δεν τα κατάφερε. Επιχείρησε και πάλι στις προεδρικές εκλογές του 2012 αλλά δεν προκρίθηκε καν στη θέση του υποψηφίου.



Πριν από δύο χρόνια είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, του είχε απονείμει μετάλλιο για τη συμβολή του «στην οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία».

Ο Φατός Νάνο γεννήθηκε στα Τίρανα και ήταν γιος του Θανάς Νάνο, πρώην διευθυντή της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης και της Μαρία Νάνο (το γένος Σουτερίτσι), κυβερνητικής αξιωματούχου. Ήταν το μόνο άρρεν τέκνο μεταξύ των αδελφών της οικογένειας. Αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου των Τιράνων το 1974. Μετά την αποφοίτησή του το 1978, ο Νάνο εργάστηκε σε μεταλλουργική εταιρεία του Ελμπασάν μέχρι το 1981. Από το 1981 μέχρι το 1984, ο Νάνο υπήρξε οικονομολόγος σε γεωργική επιχείρηση στα Τίρανα. Το 1984 διορίστηκε ως ερευνητής των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και μεταρρυθμίσεων των οικονομιών της αγοράς των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών στα Τίρανα, όπου εργάστηκε μέχρι το 1990.

Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, αναλαμβάνοντας θέσεις στην κυβέρνηση το 1990 και 1991.

Ήταν ο ιδρυτής και ο πρώτος ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας (διάδοχο κόμμα του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας), μετασχηματίζοντας την ιδεολογία του σε σοσιαλδημοκρατία. Διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος από το 1991 έως το 2005.

Διετέλεσε Πρωθυπουργός της Αλβανίας σε τρεις διαφορετικές περιόδους:

Μάρτιος 1991 – Ιούνιος 1991

1997 – 1998

2002 – 2005

Υπήρξε επίσης μέλος του Αλβανικού Κοινοβουλίου για πολλά χρόνια (1991–1996 και 1997–2009).

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, αντιμετώπισε διώξεις και καταδικάστηκε σε φυλάκιση το 1994 με κατηγορίες που αφορούσαν κατάχρηση εξουσίας, αλλά αμνηστεύθηκε και απελευθερώθηκε το 1997 εν μέσω της αναταραχής που προκλήθηκε από τις πυραμιδικές απάτες.

