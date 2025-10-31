Μολδαβία: Εγκρίθηκε ο διορισμός του Αλεξάντρου Μουντεάνου ως νέου πρωθυπουργού

Το κοινοβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε την Παρασκευή τον διορισμό του φιλοευρωπαίου οικονομολόγου Αλεξάντρου Μουντεάνου ως νέου πρωθυπουργού της χώρας.

Mετά τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές, η φιλοευρωπαία πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου είχε διορίσει τον Μουντεάνου στη θέση του πρωθυπουργού.

Το κεντροδεξιό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο 55 έδρες σε σύνολο 101, ένας αριθμός επαρκής για να σχηματιστεί νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση και να παραμείνει η πρώην σοβιετική δημοκρατία σε φιλοευρωπαϊκή πορεία.

Οι εκλογές θεωρήθηκαν καθοριστικές για το μέλλον της χώρας των 2,4 εκατ. κατοίκων, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Ο 61χρονος Αλεξάντρου Μουντεάνου δεν έχει εμπειρία στην πολιτική και έχει κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Το 2016, ίδρυσε μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων στη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, όπου έζησε αρκετά χρόνια πριν μετακινηθεί στο Βουκουρέστι μετά την μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022. Έχει μολδαβική, ρουμανική και αμερικανική υπηκοότητα.

Πηγή: skai.gr

