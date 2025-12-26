Καραμπόλα 50 οχημάτων με έναν νεκρό και 26 τραυματίες στην Ιαπωνία

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στην Ιαπωνία, όταν περίπου 50 αυτοκίνητα και φορτηγά ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και 26 τραυματίες, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ισχυρή έκρηξη, ενώ αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε σφοδρή χιονόπτωση, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας. Ο αυτοκινητόδρομος αποκλείστηκε και στα δύο ρεύματα για πολλές ώρες, ενώ η Πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά αργά το βράδυ.

JUST IN: Over 50 vehicles involved in major crash on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture, at least 1 killed and 26 injured https://t.co/shdXoYrLWM pic.twitter.com/fB8qlP9jin — Rapid Report (@RapidReport2025) December 26, 2025

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025

Πηγή: skai.gr

