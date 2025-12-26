Λογαριασμός
Καραμπόλα 50 οχημάτων με έναν νεκρό και 26 τραυματίες στην Ιαπωνία- Σοκαριστικά βίντεο

Καραμπόλα 50 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στην Ιαπωνία άφησε έναν νεκρό και 26 τραυματίες, λόγω έντονης χιονόπτωσης και πυρκαγιάς

Καραμπόλα 50 οχημάτων με έναν νεκρό και 26 τραυματίες στην Ιαπωνία

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στην Ιαπωνία, όταν περίπου 50 αυτοκίνητα και φορτηγά ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και 26 τραυματίες, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ισχυρή έκρηξη, ενώ αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε σφοδρή χιονόπτωση, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας. Ο αυτοκινητόδρομος αποκλείστηκε και στα δύο ρεύματα για πολλές ώρες, ενώ η Πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά αργά το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιαπωνία καραμπόλα
