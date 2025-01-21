Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη Δευτέρα την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία «μια ευκαιρία για μια ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση» και προέτρεψε την Ευρώπη να δαπανήσει περισσότερους πόρους για την άμυνα.

Ο Μακρόν έχει πιέσει επανειλημμένα για τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού, ειδικά μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τι θα κάνουμε αύριο στην Ευρώπη εάν ο Αμερικανός σύμμαχός μας αποσύρει τα πολεμικά πλοία του από τη Μεσόγειο; Αν στείλουν τα μαχητικά τους από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό;» αναρωτήθηκε σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε ότι είναι σημαντικό να δοθούν στην Ουκρανία «τα μέσα να αντέξει, και να εισέλθει σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος».

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει «αύριο ή μεθαύριο», αφότου ο Τραμπ δεσμεύτηκε να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση. Ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει πώς σχεδιάζει να σταματήσει τη σύγκρουση. «Ας μην αυταπατόμαστε», είπε ο Μακρόν. «Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς τους Ευρωπαίους».

Μετά τον πόλεμο, η πρόκληση θα είναι «να δώσουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις έναντι οποιασδήποτε επιστροφής στον πόλεμο στο έδαφός της και εγγυήσεις για τη δική μας ασφάλεια».

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι η Γαλλία έχει «τον πιο αποτελεσματικό στρατό στην Ευρώπη» και εκπλήρωσε τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες. Υπογράμμισε όμως ότι δεν θα μπορούσε να επαναπαυθεί στις δάφνες της όταν οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, συμπληρώνοντας ότι ο στόχος του 2% ίσως να μην είναι επαρκής.

«Όταν λέμε ‘’ας ξοδέψουμε περισσότερα για τους στρατούς μας’’, σε πολλές χώρες σημαίνει, πολύ συχνά, αγοράζουμε περισσότερο αμερικανικό υλικό» δήλωσε.

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν ήταν προσκεκλημένος του Τραμπ στην ορκωμοσία του όπως και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αντίθετα, προσκεκλημένη ήταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

