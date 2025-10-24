Ο Τραμπ ξεκινά περιοδεία στην Ασία - Θα συναντηθεί με τον Σι στη Νότια Κορέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά μεγάλη περιοδεία στην Ασία, η οποία κρίνεται σημαντική για την παγκόσμια οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη «ένα μεγάλο ταξίδι» στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, στην πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή κατά τη δεύτερη θητεία του.

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε χθες Πέμπτη λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Τραμπ, επιβεβαιώνοντας κυρίως τη συνάντησή του με τον Σι. Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (Apec).

«Την Πέμπτη το πρωί, τοπική ώρα, ο πρόεδρος Τραμπ θα συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Σι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, προτού αναχωρήσει για να επιστρέψει» στις ΗΠΑ, δήλωσε χθες η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ένας εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, ο οποίος σιγόβραζε εδώ και μήνες, ξέσπασε στις αρχές του μήνα όταν το Πεκίνο επέκτεινε δραματικά τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ απείλησε τότε την Κίνα με ανταποδοτικούς δασμούς και άλλα μέτρα, αλλά τις τελευταίες ημέρες φάνηκε πιο αισιόδοξος αναφορικά με το ενδεχόμενο επίτευξης διμερούς εμπορικής συμφωνίας. «Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε πολύ καλά και όλοι θα είναι πολύ χαρούμενοι», εκτίμησε χθες.

Εξάλλου Κίνα και ΗΠΑ πρόκειται να έχουν νέες εμπορικές συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στη Μαλαισία, η οποία φιλοξενεί από την Κυριακή τη σύνοδο της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), επεσήμανε χθες και το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Όλες οι χώρες τις οποίες θα επισκεφθεί αναμένεται να στρώσουν κόκκινο χαλί στον Τραμπ σε μια προσπάθεια να κερδίσουν την εύνοιά του και να πετύχουν τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες για τους δασμούς και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχωρεί σήμερα από την Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει την Κυριακή στη Μαλαισία στη σύνοδο της Asean, την οποία απέφυγε πολλές φορές κατά την πρώτη του θητεία, η οποία θα διεξαχθεί από τις 26 ως τις 28 Οκτωβρίου.

Εκεί αναμένεται να συνάψει εμπορική συμφωνία με τη Μαλαισία και να παραστεί στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ταϊλάνδης- Καμπότζης.

«Ειλικρινείς συζητήσεις»

Στη διάρκεια της συνόδου αυτής προβλέπεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Τραμπ με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι δύο ηγέτες έχουν αρχίσει να εξομαλύνουν τις διαφορές τους έπειτα από μήνες εντάσεων που σχετίζονταν κυρίως με τη δίκη και την καταδίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, συμμάχου του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ιαπωνία, όπου θα συναντηθεί την επόμενη μέρα με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, την πρώτη γυναίκα που ηγείται της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Η Τακαΐτσι δήλωσε ότι θέλει να έχει «ειλικρινείς» συνομιλίες με τον Τραμπ.

Το Τόκιο υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον το καλοκαίρι, αν και μένει να συζητηθούν κάποιες λεπτομέρειες.

Εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει η Ιαπωνία να σταματήσει να εισάγει ρωσική ενέργεια και να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

«Όλα τα ζητήματα»

Αλλά το αποκορύφωμα της περιοδείας θα είναι στη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στις 29 Οκτωβρίου για την APEC, στο περιθώριο της οποίας θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στην Γκιόνγκτζου.

Την Τετάρτη ο Ρεπουμπλικάνος επεσήμανε ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Κινέζο ομόλογό του για «όλα τα ζητήματα».

Ο Τραμπ θα συναντηθεί επίσης με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε Μιούνγκ, θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον επιχειρηματιών και θα παραστεί σε δείπνο για τους ηγέτες της APEC, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Βόρεια Κορέα, η οποία εκτόξευσε και πάλι βαλλιστικούς πυραύλους την Τετάρτη, θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν πιθανώς φέτος, έπειτα από τρεις συναντήσεις κορυφής που είχαν οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Ωστόσο ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι εκτιμά πως υπάρχει «ισχυρή» πιθανότητα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας την επόμενη εβδομάδα.

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται να «δείχνει προσοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα σημάδια (...) υποδηλώνουν ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να υπάρξει συνάντηση», δήλωσε ο Τσουνγκ Ντονγκ-γιάνγκ στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

