«Πυρά» κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου για πιθανή απελευθέρωση του εξέχοντα Παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι.

Σε ανάρτησή του στο Χ απευθυνόμενος στον Τραμπ, αναφέρει ότι «το Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος» και ότι «τα μέλη της Κνεσέτ ψηφίζουν κατά την κρίση τους». Χαρακτηρίζει δε τον Μπαργούτι ως «έναν άθλιο Ναζί δολοφόνο υπεύθυνο για το αίμα πολλών αμάχων, γυναικών και παιδιών» που «δεν θα απελευθερωθεί και δεν θα ηγηθεί της Γάζας».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, εκφράζει την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον καλύτερο Αμερικανό πρόεδρο για το Ισραήλ».

Οι δηλώσεις αυτές από τον Μπεν Γκβιρ έρχονται αφότου ο Τραμπ υπέδειξε ότι ενδέχεται να ζητήσει από το Ισραήλ την απελευθέρωση του Μπαργούτι, προσθέτοντας ότι είχε ήδη συζητήσει την πιθανότητα αυτή με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Μου έγινε κυριολεκτικά αυτή η ερώτηση περίπου 15 λεπτά πριν σας συναντήσω και θα πάρω μια απόφαση σχετικά με αυτό».

Ο Μπαργούτι δεν περιλαμβανόταν στους κρατούμενους που το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν ζητήσει την απελευθέρωσή του.

Πηγή: skai.gr

