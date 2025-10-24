Ρωσία: Πέντε τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones σε πολυκατοικία

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης της Ουκρανίας με drones, η οποία είχε στόχο μια πολυκατοικία στο Κρασνογκόρσκ, προάστιο της Μόσχας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Εχθρικό drone έπληξε στη διάρκεια της νύκτας κτίριο κατοικιών», έγραψε στο Telegram ο τοπικός αξιωματούχος Ντμίτρι Βολκόφ, διευκρινίζοντας ότι επλήγη ο 14ος όροφος του κτιρίου.

«Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν», εκ των οποίων τέσσερις ενήλικες και ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2017. Όλοι τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Ένα drone διείσδυσε σε διαμέρισμα του 14ου ορόφου», σημείωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ, αναρτώντας στο Telegram μια φωτογραφία του διαμερίσματος που δείχνει τα τζάμια σπασμένα και τα έπιπλα και τους τοίχους κατεστραμμένους.

A Ukrainian drone crashed into an apartment in Krasnogorsk



The impact hit the 14th floor, injuring five people.



Local residents say the explosion was so powerful that fragments of the building’s facade and shattered glass were scattered all over the courtyard. pic.twitter.com/A2asEfNUOP — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2025

Συνολικά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε 111 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

