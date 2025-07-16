Ο Τραμπ καλεί τη γενική εισαγγελέα να δημοσιοποιήσει τα «αξιόπιστα» στοιχεία για την υπόθεση Επστάιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που θεωρεί «αξιόπιστα» σχετικά με την υπόθεση του Επστάιν.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται εν μέσω σφοδρών επικρίσεων που δέχεται ο ίδιος από τους υποστηρικτές τους, ενώ η πολιτική του βάση τα έχει βάλει και με την εισαγγελέα η οποία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής είχε «πελατολόγιο» ή εκβίαζε ισχυρά πρόσωπα.

Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να μην «σπαταλούν χρόνο και ενέργεια» στην υπόθεση, ωστόσο και σύμμαχοι του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ζητούν «διαφάνεια».

Στο κίνημα του Τραμπ, το Maga πολλοί θεωρούν πως οι λεπτομέρειες των εγκλημάτων του Επστάιν αποκρύφτηκαν για να προστατευθούν σημαντικές προσωπικότητες, που είχαν σχέση μαζί του και με όσα φρικτά έκανε.

Χτες, Τρίτη, ο Τραμπ επαίνεσε τη γενική εισαγγελέα για το πώς χειρίστηκε την υπόθεση, ενώ τόνισε πως «τη χειρίστηκε πολύ καλά και εξαρτάται από αυτή, ό,τι θεωρεί αξιόπιστο, πρέπει να το δημοσιοποιήσει».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν η γενική εισαγγελέας τού ανέφερε αν το όνομά του εμφανίζεται σε κάποιο αρχείο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όχι, όχι».

Στη συνέχεια, ζήτησε και πάλι να δημοσιοποιηθούν «αξιόπιστα στοιχεία» για την υπόθεση Επστάιν αν και προσπάθησε να την υποβαθμίσει, χαρακτηρίζοντάς την «άθλια και βαρετή». «Μόνο πραγματικά κακοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των fake news, θέλουν να διατηρήσουν την υπόθεση στη δημοσιότητα», σημείωσε ο Τραμπ.

Την ίδια μέρα, σε συνέντευξη Τύπου με θέμα την φαιντανύλη, η Παμ Μπόντι αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την υπόθεση Επστάιν.

«Τίποτα για τον Επστάιν, δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτό», είπε και παρέπεμψε στο υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, λέγοντας πως «μιλάει από μόνο του».

Πηγή: skai.gr

