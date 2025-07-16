Οι αρχές στη Δομινικανή Δημοκρατία έβαλαν τέλος χθες Τρίτη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά το ναυάγιο πλεούμενου που μετέφερε μετανάστες, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 8 από αυτούς, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Το μικρό πλεούμενο κατευθυνόταν στο Πουέρτο Ρίκο, κοντινή νήσο στην Καραϊβική, υπεράκτια κτήση των ΗΠΑ, 130 χιλιόμετρα από τα ανατολικά παράλια της Δομινικανής Δημοκρατίας, όταν ναυάγησε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες όσων επέζησαν, μετέφερε από σαράντα ως πενήντα ανθρώπους. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ως αυτό το στάδιο τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων.

Ο Φερνάντο Καστίγιο, αξιωματούχος της δομινικανής πολιτικής προστασίας, θύμισε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 17 άνθρωποι –επτά υπήκοοι Αϊτής και δέκα Δομινικανής Δημοκρατίας–, κατέστη δυνατό να διασωθούν, προσθέτοντας πως ανασύρθηκαν οκτώ πτώματα ως το πέρας των επιχειρήσεων.

Οι νεκροί ήταν επίσης υπήκοοι αυτών των δυο χωρών, που μοιράζονται τη νήσο Εσπανιόλα, διευκρίνισε.

Ο κ. Καστίγιο αναγνώρισε πως δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι αγνοούνται ακόμη.

Συχνά τα μικρά πλεούμενα που μεταφέρουν μετανάστες, ξύλινα ή από υαλόνημα, δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές στη Δομινικανή Δημοκρατία. Είναι γνωστά με την ονομασία «γιόλα» (yola), που εκτός από ψαρόβαρκα πλέον τα τελευταία χρόνια στην αργκό σημαίνει επίσης την αβαρία, ή το δυστύχημα. Ενίοτε επιβιβάζονται σε τέτοια σκάφη ως ακόμη και 100 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

