Τα πρώτα παρκόμετρα στον κόσμο, γνωστά ως Park-O-Meter No.1 εγκαταστάθηκαν σαν σήμερα, στις 16 Ιουλίου του 1935, στη γωνία των οδών First Street και Robinson Avenue στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Το παρκόμετρο δημιούργησε ο Κάρλ Μάγκι και η ιδέα ξεκίνησε όταν μετακόμισε στην Οκλαχόμα για να ανοίξει την εφημερίδα του, Oklahoma News. Τότε ήταν που παρατήρησε πως η πόλη είχε ένα κοινό πρόβλημα με πολλές αστικές περιοχές της Αττικής: την έλλειψη χώρων στάθμευσης σε μια περίοδο που πολλοί είχαν αυτοκίνητα, τα οποία συνωστίζονταν καθημερινά στην επιχειρηματική περιοχή του κέντρου.

Κληθείς να βρει μια λύση στο πρόβλημα, ο Μάγκι επινόησε το Park-o-Meter. Το πρώτο λειτουργικό μοντέλο παρουσιάστηκε δημόσια στις αρχές Μαΐου του 1935, ξεκινώντας έντονη συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ελεγχόμενης στάθμευσης επί πληρωμή.

Αυτοί που εναντιώνονταν στα παρκόμετρα θεωρούσαν πως η πληρωμή για τη στάθμευση ήταν αντιαμερικανική, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονταν να πληρώνουν, κάτι που ισοδυναμούσε με φόρο για τα αυτοκίνητά τους.

Παρά τις αντιδράσεις, τα πρώτα παρκόμετρα εγκαταστάθηκαν από την Dual Parking Meter Company τον Ιούλιο του 1935. Το κόστος ήταν κέρμα των πέντε λεπτών την ώρα και τοποθετήθηκαν κατά μήκος του πεζοδρομίου, σε οριοθετημένες θέσεις.

Η εφεύρεση του Μάγκι έπιασε γρήγορα τόπο: Οι έμποροι λιανικής αγάπησαν τα παρκόμετρα, καθώς ενθάρρυναν τη γρήγορη εναλλαγή αυτοκινήτων, και των πελατών ενώ και οι οδηγοί αναγκάστηκαν να τα αποδεχτούν ως μια λύση για το κυκλοφοριακό.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1940, υπήρχαν περισσότεροι από 140.000 παρκόμετρα σε όλες τις ΗΠΑ.

Τα παρκόμετρα που έχουμε σήμερα έχουν εξελιχτεί κατά πολύ, έχουν γίνει ηλεκτρονικά και η πληρωμή τους είναι με κάρτα:





