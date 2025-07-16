Έμποροι όπλων που συνδέονται με τους Χούθι της Υεμένης χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το X και άλλες της Meta για διακίνηση όπλων, εκ των οποίων μερικά προέρχονται από τις ΗΠΑ, σε μία πρωτοφανή παραβίαση των πολιτικών των εταιρειών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Guardian.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, το οποίο ελέγχει περιοχές της Υεμένης από το 2014, έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική ομάδα από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες.

Η έκθεση του Tech Transparency Project (TTP) με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο επικεντρώνεται στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, διαπίστωσε ότι έμποροι όπλων που συνδέονται με τους Χούθι, λειτουργούσαν ανενόχλητοι εμπορικά καταστήματα όπλων για μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις για χρόνια και στις δύο πλατφόρμες.

Η Meta, στην οποία ανήκει το WhatsApp, και το X περιορίζουν τις πολιτικές ελέγχου του διαδικτυακού τους περιεχομένου σε μια στιγμή που οι ειδικοί λένε ότι η παραπληροφόρηση και η παράνομη εμπορία βρίσκονται σε άνοδο.

Οι 130 λογαριασμοί X με έδρα την Υεμένη και οι 67 επαγγελματικοί λογαριασμοί του WhatsApp που εντοπίστηκαν από το TTP διέθεταν προς πώληση όπλα μεγάλης ισχύος, εκτοξευτές χειροβομβίδων και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό. Πολλοί από τους εμπόρους όπλων πωλούσαν όπλα που φαινόταν να είναι αμερικανικής παραγωγής, ορισμένα με την ένδειξη «Property of US Govt» (ιδιοκτησία της κυβέρνησης των ΗΠΑ), καθώς και άλλα δυτικά στρατιωτικά όπλα που έφεραν τη σφραγίδα «Nato».

Η έκθεση δεν διευκρινίζει ποιοι ήταν οι πελάτες των εμπόρων όπλων, αλλά δεδομένης της υψηλής τιμής των όπλων, με ορισμένα όπλα να πωλούνται μέχρι και 10.000 δολάρια (7.500 λίρες Αγγλίας), είναι πιθανό οι αγοραστές να είναι άλλοι μαχητές.

Το X και η Meta απαγορεύουν την εμπορία όπλων στις πλατφόρμες τους. Πολλοί από τους εμπόρους όπλων ήταν συνδρομητές του X Premium και χρήστες του WhatsApp Business - υπηρεσίες που υποτίθεται ότι είναι ελεγχόμενες.

Η Katie Paul, διευθύντρια του TTP, δήλωσε: «Τόσο το X όσο και το WhatsApp έχουν πολιτικές κατά των εμποριών όπλων, αλλά επιτρέπουν στους εμπόρους όπλων που συνδέονται με μια τρομοκρατική ομάδα που έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ να διακινούν όπλα στις πλατφόρμες τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές μπορεί να επωφελούνται από παραβιάσεις των δικών τους πολιτικών που δημιουργούν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Περισσότεροι από τους μισούς λογαριασμούς Χ ανέφεραν ως τοποθεσία τους τη Σαναά, την ελεγχόμενη από τους Χούθι πρωτεύουσα της Υεμένης, και πολλοί κοινοποιούν τακτικά περιεχόμενο υπέρ των Χούθι. Άλλοι πωλούσαν όπλα σε εμπορευματοκιβώτια με το διακριτικό σήμα των Χούθι και την εξής επιγραφή: «Ο Θεός είναι μεγάλος, θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ, κατάρα στους Εβραίους, νίκη στο Ισλάμ».

Σε σχόλια κάτω από αναρτήσεις εμφανίστηκαν διαφημίσεις που πωλούσαν όπλα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το X θα μπορούσε να βγάλει χρήματα από τις αναρτήσεις. Σε μια περίπτωση, το X τοποθέτησε μια διαφήμιση για εταιρεία που πωλούσε αξεσουάρ Tesla κάτω από ένα post στο οποίο ένας έμπορος όπλων διέθετε ένα «αμερικανικό» όπλο Glock 17.

Εθελοτυφλεί το Χ;

Αφού ο Ίλον Μασκ αγόρασε την πλατφόρμα X το 2022, απέλυσε περίπου το 80% της ομάδας αξιοπιστίας και ασφάλειας της εταιρείας, η οποία ήταν επιφορτισμένη με το έργο του ελέγχου του περιεχομένου. Σε προηγούμενη έκθεση του TTP διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι από 200 λογαριασμοί που συνδέονται με τρομοκρατικές και άλλες ομάδες που έχουν υποστεί κυρώσεις είχαν μπλε ticks (εγκεκριμένοι λογαριασμοί) και ήταν εγγεγραμμένοι στο X Premium.

Μερικοί από τους εμπόρους όπλων που συνδέονται με τους Χούθι αλληλεπιδρούσαν με τον ίδιο τον Μασκ στο X. Όταν ο Μασκ δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εαυτό του να πυροβολεί με ένα όπλο ελεύθερου σκοπευτή Barret τον Σεπτέμβριο του 2023, τρεις έμποροι όπλων του απάντησαν διαφημίζοντας τα δικά τους όπλα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν δύο AR-15.

Δεν είναι σαφές πως εικόνες όπλων διέφυγαν του ελέγχου του WhatsApp

Πολλοί από τους εμπόρους όπλων χρησιμοποίησαν επίσης τους επαγγελματικούς λογαριασμούς WhatsApp με τη λειτουργία «catalogue», η οποία επιτρέπει την προβολή ενός slideshow προϊόντων, για να παρουσιάσουν έναν κατάλογο όπλων.

Ένας τέτοιος λογαριασμός διέθετε δεκάδες όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός Glock τυλιγμένου με ένα περίβλημα που παρίστανε εικόνες του Μνημείου του Λίνκολν, του Λευκού Οίκου και ενός Αμερικανού στρατιώτη με τις λέξεις «Preserve, Protect, Defend» γραμμένες πάνω του.

Το WhatsApp λέει ότι εξετάζει τα προφίλ των επαγγελματικών λογαριασμών και ελέγχει τις εικόνες πριν προστεθούν στους καταλόγους. Δεν είναι σαφές γιατί από τη διαδικασία αναθεώρησης ξέφυγαν οι εικόνες και οι λογαριασμοί, πολλοί από τους οποίους αυτοπροσδιορίζονται σαφώς ως έμποροι όπλων και συνδέονται με τα οπλοπωλεία της Υεμένης.

Ένας εκπρόσωπος της WhatsApp δήλωσε: «Εάν εντοπίσουμε ή πληροφορηθούμε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα -συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης λογαριασμών- για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις».

Στη συνέχεια, το WhatsApp μπλόκαρε δύο λογαριασμούς που επεσήμανε ο Guardian.

Πηγή: skai.gr

