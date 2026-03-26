Τραμπ: Παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, έως τις 6 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «εξελίσσονται πολύ καλά».

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «θετική πορεία» των διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και «πηγαίνουν πολύ καλά», απορρίπτοντας παράλληλα ως «fake news» τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που κάνουν λόγο για διαφορετική εικόνα στις επαφές.



Πηγή: skai.gr

