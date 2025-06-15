Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχίαν και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών του με ηγέτες της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη συμβολή στη μείωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Κύπριο Κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, στις τηλεφωνικές του συνομιλίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την άμεση ανάγκη για αποκλιμάκωση και υπογράμμισε τη σημασία επιστροφής στη διπλωματία και στον διάλογο, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της διατήρησης της περιφερειακής ασφάλειας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε και την ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό.

Οι στενές διπλωματικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, με όλα τα κράτη της περιοχής, καθώς και ο ρόλος της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό, για να συμβάλουμε ενεργά και υπεύθυνα στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και ειρηνικής επίλυσης των κρίσεων στην περιοχή. Η Κύπρος, ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή, με διαχρονικά αξιόπιστες σχέσεις με όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου, παραμένει έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή διπλωματική και ανθρωπιστική στήριξη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, υπηρετώντας τις αρχές της ειρήνης και της συνεργασίας.

