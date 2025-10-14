Η νομπελίστρια Ματσάδο πιστεύει πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο «θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε βέβαιη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε μέσω βιντεοσύνδεσης στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα, ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση».

«Ο Μαδούρο έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση (...) Με ή χωρίς διαπραγμάτευση, θα εγκαταλείψει την εξουσία», πέταξε η αρχηγός της αντιπολίτευσης του κράτους της Λατινικής Αμερικής, που ανακοίνωσε πως περνά στη παρανομία, πως κρύβεται, πριν από έναν χρόνο και πλέον.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε τον Αύγουστο τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία όχι μακριά από τα παράλια της Βενεζουέλας και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο και εξαπέλυσε πλήγματα στην Καραϊβική εναντίον τουλάχιστον τεσσάρων ταχύπλοων που κατά την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Πηγές ενήμερες για τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης θεωρούν πως επίκεινται άμεσα πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Πηγή: skai.gr

