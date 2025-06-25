Σύνοδος ΝΑΤΟ: Προς υπερδιπλασιασμό των αμυντικών δαπανών

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της συμμαχίας, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στη Χάγη, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν τη συνέχιση της στήριξης των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για τους Ευρωπαίους αποτελεί η δέσμευσή τους για υπερδιπλασιασμό των αμυντικών δαπανών, με την ελπίδα πως αυτό θα πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να παραμείνει ενεργά στο πλευρό της Γηραιάς Ηπείρου.

Ανησυχία για το άρθρο 5 και τις προθέσεις Τραμπ

Η φετινή σύνοδος χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από ευρωπαίους ηγέτες, καθώς το επίκεντρο των συζητήσεων είναι η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ στο θεμελιώδες άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει πως κάθε επίθεση σε κράτος-μέλος συνιστά επίθεση σε όλα τα μέλη. Οι δηλώσεις του Τραμπ την προηγούμενη ημέρα προκάλεσαν εκνευρισμό, καθώς φάνηκε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικής ερμηνείας του άρθρου. Σήμερα, προσπάθησε να καθησυχάσει, δηλώνοντας πως «είμαστε μαζί τους», αναφερόμενος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Το κλίμα στη Χάγη βάρυνε από τις δηλώσεις του Τραμπ, την ώρα που ο σχεδιασμός της συνόδου αποσκοπούσε στη λήψη μιας ξεκάθαρης αμερικανικής δέσμευσης για τη διατήρηση της διατλαντικής σχέσης. Οι περισσότεροι σύμμαχοι προτίθενται να στηρίξουν το αίτημα για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ για την επόμενη δεκαετία. Ο πρόεδρος της Φινλανδίας τόνισε ότι «η συμμαχία επιστρέφει στις ρίζες της», ενώ ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε πως «αυξάνουμε τις δαπάνες όχι υπέρ του Τραμπ, αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία».

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος, υπενθυμίζοντας πως από καιρό ζητούσε αυτή την αύξηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλά νέα». Έτσι, δύναται να παρουσιάσει μία σημαντική επιτυχία κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η πολιτική διαφωνία της Ισπανίας και ελληνική παρέμβαση

Για να εξασφαλίσει μια επιτυχή σύνοδο με αμερικανική στήριξη, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ περιόρισε φέτος τη διάρκεια της συνεδρίασης στις 2,5 ώρες, ενώ δεν παρέλειψε να επαινέσει τηλεφωνικώς τον Τραμπ για την επιτυχία να ωθήσει τους Ευρωπαίους σε αύξηση των αμυντικών τους δαπανών.

Ωστόσο, τη «σκιά» στη σύνοδο ρίχνει η στάση της Ισπανίας, καθώς ο πρωθυπουργός της υποστηρίζει πως έχει λάβει «εξαίρεση» και δύναται να προχωρήσει σε αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες «ανεξάρτητα από το ποσοστό ΑΕΠ που συνεπάγονται», επιδιώκοντας κάτω από 5%. Ο Βέλγος πρωθυπουργός σχολίασε σκωπτικά: «Αν το πετύχει, θα είναι ιδιοφυΐα», αφήνοντας να εννοηθεί πως η Μαδρίτη έλαβε μια πολιτική «ερμηνεία», αντίστοιχη με αυτή που μπορούν να εκμεταλλευτούν και άλλες χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι υπάρχει «πρόβλημα με την Ισπανία», τη στιγμή που ο Έλληνας πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η Ελλάδα καλύπτει ήδη τον στόχο των αμυντικών δαπανών. Παράλληλα, πέταξε εμμέσως «βέλος» προς τη Μαδρίτη, τονίζοντας ότι «η σημασία της συμμαχίας είναι να εξασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των βαρών».

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.