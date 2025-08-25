Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συνάπτει συμφωνίες όπως αυτή με την Intel

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συνάπτει συνεχώς συμφωνίες όπως αυτή που ανακοίνωσε η κυβέρνησή του την περασμένη εβδομάδα με την Intel.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα βοηθήσει επίσης εταιρείες που συνάπτουν παρόμοιες συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ INTEL, Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 11 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΆΡΙΑ. Όλα πηγαίνουν στις ΗΠΑ. Γιατί οι «ηλίθιοι» άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι με αυτό; Θα κάνω τέτοιες συμφωνίες για τη χώρα μας όλη μέρα. Θα βοηθήσω επίσης τις εταιρείες που συνάπτουν τέτοιες επικερδείς συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου αρέσει να βλέπω την τιμή των μετοχών τους να ανεβαίνει, κάνοντας τις ΗΠΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΕΣ. Περισσότερες θέσεις εργασίας για την Αμερική!!! Ποιος δεν θα ήθελε να συνάπτει τέτοιες συμφωνίες;»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 10% στην εταιρεία ημιαγωγών και επεξεργαστών Intel, ισχυριζόμενος ότι «δεν κόστισε τίποτα».

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ανακοινώνω ότι οι ΗΠΑ κατέχουν πλέον πλήρως το 10% της Intel, μιας σπουδαίας αμερικανικής εταιρείας με ένα ακόμη πιο απίστευτο μέλλον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. «Διαπραγματεύτηκα αυτή τη συμφωνία με τον Λιπ- Μπου Ταν (σ.σ. τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας). Οι ΗΠΑ δεν πλήρωσαν τίποτα για αυτές τις μετοχές, οι οποίες τώρα αποτιμώνται περίπου στα 11 δισεκ. δολάρια. Αυτή είναι μια σπουδαία συμφωνία για τις ΗΠΑ και για την Intel», εκτίμησε ο Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε σημειώσει νωρίτερα ότι η Intel αποδέχθηκε την πρόταση της κυβέρνησής του και είχε προσθέσει ότι σκέφτεται πως «αυτή είναι μια πολύ καλή συμφωνία για εκείνους».

Σε ανακοίνωσή της η Intel διευκρίνισε ότι η επένδυση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανήλθε στα 8,9 δισεκ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός μέρους που αντιστοιχεί σε επιχορηγήσεις που δεν είχαν ακόμη καταβληθεί, συν 2,2 δισεκ. δολάρια σε επιχορηγήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, για μια συνολική επένδυση λίγο πάνω από 11 δισεκ. δολάρια.

