Τραμπ: Oι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το 10% της Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην Intel στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών και σχεδιάζει περισσότερες παρόμοιες κινήσεις, την τελευταία έκτακτη παρέμβαση του Λευκού Οίκου στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Μια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία αναμένεται αργότερα σήμερα, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, σημειώνει το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μια συνάντηση μεταξύ του CEO Lip-Bu Tan και του Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία προκλήθηκε από το αίτημα του Τραμπ για την παραίτηση του επικεφαλής της Intel λόγω των δεσμών του με κινεζικές εταιρείες.

«Ήρθε θέλοντας να κρατήσει τη δουλειά του και κατέληξε να μας δώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Η Intel, της οποίας οι μετοχές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 6%, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η ομοσπονδιακή υποστήριξη θα μπορούσε να δώσει στην Intel μεγαλύτερο περιθώριο για να αναζωογονήσει τη ζημιογόνα δραστηριότητά της στον τομέα της παραγωγής τσιπ, σύμφωνα με αναλυτές, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του αδύναμου σχεδιασμού των προϊόντων της και των δυσκολιών στην προσέλκυση πελατών στα νέα της εργοστάσια.



Πηγή: skai.gr

