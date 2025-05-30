Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε την Παρασκευή στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από τη Βενεζουέλα, την Κούβα, την Αϊτή και τη Νικαράγουα που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας την προσπάθεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου να επιταχύνει τις απελάσεις.

Το δικαστήριο ανέστειλε την εντολή ομοσπονδιακού δικαστή να σταματήσει την κίνηση της κυβέρνησης να μπλοκάρει το «προσωρινό νομικό καθεστώς απαλλαγής για τους μετανάστες» σε 532.000 από αυτούς τους μετανάστες που είχε δοθεί από τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, οδηγώντας πιθανώς πολλούς από αυτούς σε ταχεία απομάκρυνση, ενώ η υπόθεση εκτυλίσσεται στα κατώτερα δικαστήρια, όπως μεταδίδει το Reuters.

Δύο από τους τρεις φιλελεύθερους δικαστές του δικαστηρίου, ο Ketanji Brown Jackson και η Sonia Sotomayor, διαφώνησαν με την απόφαση.

Το «προσωρινό νομικό καθεστώς απαλλαγής για τους μετανάστες» είναι μια μορφή προσωρινής άδειας σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία για να βρίσκονται στη χώρα για «ανθρωπιστικούς λόγους ή σημαντικό δημόσιο όφελος», επιτρέποντας στους αποδέκτες να ζήσουν και να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Δημοκρατικός, Μπάιντεν, το χρησιμοποίησε στην προσέγγιση της κυβέρνησής του για να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ ζήτησε τον τερματισμό αυτών των προγραμμάτων σε εκτελεστικό διάταγμα που υπεγράφη στις 20 Ιανουαρίου, την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στην εξουσία.

Πηγή: skai.gr

