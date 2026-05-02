Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα «καταλάβουν» την Κούβα, ίσως μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε την Παρασκευή σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να «καταλάβουν» την Κούβα, υπονοώντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να κινηθούν προς τη χώρα κατά την επιστροφή τους από τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN.

«...και κατάγεται από ένα μέρος που ονομάζεται Κούβα, το οποίο θα καταλάβουμε σχεδόν αμέσως», είπε ο Τραμπ, ενώ αναφερόταν σε έναν γνωστό του στο πλήθος κατά διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της Κούβας θα μπορούσε να λάβει χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

«Θα τελειώσουμε πρώτα με το ένα, μου αρέσει να ολοκληρώνω τη δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν.

«Θα το κάνουμε κατά την επιστροφή μας από το Ιράν. Θα στείλουμε ένα από τα μεγάλα μας πλοία — ίσως το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Θα το στείλουμε εκεί, θα σταματήσει περίπου 100 μέτρα από τις ακτές, και εκείνοι θα πουν: “Σας ευχαριστούμε πολύ, παραδινόμαστε”», είπε αναφερόμενος στους Κουβανούς ηγέτες.

Καθώς μιλούσε για το θέμα, ο Τραμπ φαινόταν να χαμογελά ειρωνικά, και το ακροατήριο γελούσε, σύμφωνα με το CNN. Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν την Παρασκευή, την ίδια μέρα που υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επεκτείνεται το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων κατά της κουβανικής κυβέρνησης και των εταίρων της.

Πηγή: skai.gr

