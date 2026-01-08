Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη διακήρυξη με την οποία αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από 35 οργανισμούς εκτός Ηνωμένων Εθνών και 31 οργανισμούς του ΟΗΕ που «λειτουργούν αντίθετα προς τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities

Ο Λευκός Οίκος δεν κατέγραψε τους οργανισμούς, αλλά δήλωσε ότι «προωθούν ριζοσπαστικές πολιτικές για το κλίμα, παγκόσμια διακυβέρνηση και ιδεολογικά προγράμματα που συγκρούονται με την κυριαρχία και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ».

Ανέφερε ότι η κίνηση ήταν αποτέλεσμα αναθεώρησης όλων των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, συμβάσεων και συνθηκών στις οποίες οι ΗΠΑ είναι μέλος ή έχουν προσχωρήσει.

«Αυτές οι αποσύρσεις θα τερματίσουν τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή των Αμερικανών φορολογουμένων σε οργανισμούς που προωθούν παγκοσμιοποιητικές ατζέντες έναντι των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ ή που αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα αναποτελεσματικά, έτσι ώστε τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων να διατίθενται καλύτερα με άλλους τρόπους για την υποστήριξη των σχετικών αποστολών», δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για περισσότερες λεπτομέρειες και μια λίστα με τους οργανισμούς.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ έχει επιδιώξει να μειώσει τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς τον ΟΗΕ, έχει σταματήσει τη συνεργασία των ΗΠΑ με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έχει παρατείνει την αναστολή της χρηματοδότησης για την παλαιστινιακή υπηρεσία αρωγής UNRWA και έχει παραιτηθεί από την πολιτιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, UNESCO. Έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια για παραίτηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

